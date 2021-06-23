23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Словакия

19:00

Испания

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Словакия – Испания: онлайн матча Евро-2020, где есть интерес Украины

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 11:19
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Сегодня в последнем туре группового этапа определятся участники плей-офф от группы E. И ни словаки, ни испанцы еще не гарантировали себе место в 1/8 финала

23 июня в Севилье сборные Словакии и Испании сойдутся в последнем туре группы Е в борьбе за плей-офф Евро-2020. Начало встречи – в 19:00. И исход этого поединка может дать пропуск Украине в 1/8 финала. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями, яркими фото и видео.

СЛОВАКИЯ – ИСПАНИЯ

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Турнирный расклад в группе E

Поражение от Швеции во втором туре группового этапа Евро-2020 омрачило радость сборной Словакии после победы над поляками в стартовом матче. Но команда Штефана Тарковича смогла удержаться на втором месте и судьба билета в плей-офф находится в ее руках. На ЧМ-2010 и Евро-2016 словакам нужно было дать результат в последнем туре, и оба раза она справилась.

Швеция – Словакия
Швеция – Словакия / Фото: Reuters

Победа наверняка выводит Словакию в 1/8 финала, но может хватить и ничьей, если удачно сложатся другие матчи. Вот только Испания не тот соперник, который сдастся без борьбы.

Тем более после двух неожиданных ничьих подряд ей самой очень нужна победа, чтобы точно выйти в плей-офф. Потому что мировой и трех баллов для 1/8 финала ей может не хватить. А не выбраться из группы трехкратному победителю Евро будет ой как стыдно.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Польша Польша Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Статистика личных встреч

В шести очных матчах Словакия лишь раз обыграла Испании. И еще один раз свела поединок вничью.

Что говорили перед матчем

Тренер Словакии Штефан Таркович: "Швеция и Польша были фаворитами в наших матчах. Но Испания – фаворит не только нашей группы, но всего турнира. Мы должны как следует подготовиться к этому матчу. По-прежнему верю, что мы можем добиться успеха"


Фото Reuters

Тренер Испании Луис Энрике: "Словакам сложно забивать. Тем более, что ничьей им будет достаточно. По центру их оборону взламывать очень сложно, поскольку там скапливается очень много футболистов. Матч будет сложнее, чем полагают многие. В первых двух поединках соперники создавали нам массу сложностей, и нам снова предстоит поломать голову над их решением в следующем матче. Но мы готовы"

Где смотреть матч Словакия – Испания

В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорят букмекеры

Аналитики FAVBET считают Испанию безоговорочным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу пиренейцев – 1.24 на ничью – 6.70, на победу Словакии – 14.00. Самый популярный счет – 0:2 – 4.55.

Смотрите обзор матча Испании и Польши

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
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22:00
Смотри на:
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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