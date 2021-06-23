Словакия – Испания: онлайн матча Евро-2020, где есть интерес Украины

Сегодня в последнем туре группового этапа определятся участники плей-офф от группы E. И ни словаки, ни испанцы еще не гарантировали себе место в 1/8 финала

23 июня в Севилье сборные Словакии и Испании сойдутся в последнем туре группы Е в борьбе за плей-офф Евро-2020. Начало встречи – в 19:00. И исход этого поединка может дать пропуск Украине в 1/8 финала. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями, яркими фото и видео.

СЛОВАКИЯ – ИСПАНИЯ

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Турнирный расклад в группе E

Поражение от Швеции во втором туре группового этапа Евро-2020 омрачило радость сборной Словакии после победы над поляками в стартовом матче. Но команда Штефана Тарковича смогла удержаться на втором месте и судьба билета в плей-офф находится в ее руках. На ЧМ-2010 и Евро-2016 словакам нужно было дать результат в последнем туре, и оба раза она справилась.

Швеция – Словакия / Фото: Reuters

Победа наверняка выводит Словакию в 1/8 финала, но может хватить и ничьей, если удачно сложатся другие матчи. Вот только Испания не тот соперник, который сдастся без борьбы.

Тем более после двух неожиданных ничьих подряд ей самой очень нужна победа, чтобы точно выйти в плей-офф. Потому что мировой и трех баллов для 1/8 финала ей может не хватить. А не выбраться из группы трехкратному победителю Евро будет ой как стыдно.

Статистика личных встреч

В шести очных матчах Словакия лишь раз обыграла Испании. И еще один раз свела поединок вничью.

Что говорили перед матчем

Тренер Словакии Штефан Таркович: "Швеция и Польша были фаворитами в наших матчах. Но Испания – фаворит не только нашей группы, но всего турнира. Мы должны как следует подготовиться к этому матчу. По-прежнему верю, что мы можем добиться успеха"



Фото Reuters

Тренер Испании Луис Энрике: "Словакам сложно забивать. Тем более, что ничьей им будет достаточно. По центру их оборону взламывать очень сложно, поскольку там скапливается очень много футболистов. Матч будет сложнее, чем полагают многие. В первых двух поединках соперники создавали нам массу сложностей, и нам снова предстоит поломать голову над их решением в следующем матче. Но мы готовы"

Где смотреть матч Словакия – Испания

В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорят букмекеры

Аналитики FAVBET считают Испанию безоговорочным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу пиренейцев – 1.24 на ничью – 6.70, на победу Словакии – 14.00. Самый популярный счет – 0:2 – 4.55.

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