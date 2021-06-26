Уельс – Данія: де і коли дивитися старт плей-оф чемпіонату Європи

Перший поєдинок на вибування почнеться в столиці Нідерландів в суботу о 19:00 за київським часом. Всього в суботу заплановано два протистояння

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Після двох днів без футболу поновлюються баталії Євро-2020. Сьогодні зіграють два перші матчі 1/8 фіналу. На нашому сайті стартувала мультимедійна онлайн-трансляція Уельс – Данія. Протягом чотирьох днів проведуть зустрічі першої стадії плей-оф.

Суперники по дуелі в Амстердамі зайняли другі місця в групах А і В, вигравши всього по одному матчу. Тепер хтось із них стане чвертьфіналістом. На українському телебаченні гру Уельс – Данія покажуть обидва спеціалізовані канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Після обговорення експертів в студії пряма трансляція з арени імені Йохана Кройффа почнеться о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Напередодні Україна відповіла Росії на пропозицію провести товариський матч.

Трохи пізніше в суботу, о 22:00, зійдуться команди Італії та Австрії. Кривдники українців будуть протистояти одному з фаворитів турніру на лондонському стадіоні "Уемблі".

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Дивіться, як грали збірні Уельсу і Італії на груповому етапі: