26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Рейтинг найшвидших гравців Євро-2020 – Роналду вже не тягне

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 09:56
Копіювати лінк
На груповому етапі Євро-2020 футболісти здолали швидкісну позначку в 33 км / год. Найшвидшими були Лоїк Нього і Леонардо Спінаццола, а українці не потрапили в ТОП-10
Него і Спінаццола очолили рейтинг бігунків Євро-2020
Него і Спінаццола очолили рейтинг бігунків Євро-2020 / Фото: Reuters

УЄФА опублікував рейтинг найбільш швидкісних гравців групового етапу Євро-2020. Феноменальний забіг Кріштіану Роналду перед голом у ворота Німеччини трохи не дотягнув до потрапляння в ТОП-10.

Самими ж швидкими на груповому етапі були Лоїк Него з Угорщини та італієць Леонардо Спінаццола – обидва розігналися до 33,8 км/год.

ТОП-10 швидкісних гравців Євро-2020:

  1. Лоик Него (Угорщина) – 33,8 км/год
  2. Леонардо Спінаццола (Італія) – 33,8 км/год
  3. Кінгслі Коман (Франція) – 33,7 км/год
  4. Коді Гакпе (Нідерланди) – 33,6 км/год
  5. Деніел Джеймс (Уельс) – 33,5 км/год
  6. Андреас Крістенсен (Данія) – 33,3 км/год
  7. Йошко Гвардіол (Хорватія) – 33,3 м км/год
  8. Теему Пуккі (Фінляндія) – 33,3 м км/год
  9. Маркос Льоренте (Іспанія) – 33,3 м км/год
  10. Томаш Калаш (Чехія) – 33,1 м км/год

Раніше ми писали, що неймовірний Роналду наздогнав кращого бомбардира збірних – наступний гол стане рекордним. Португальському форварду потрібно забити ще один гол, щоб стати кращим бомбардиром в історії національних збірних. Рекорд він може оформити на Євро-2020.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Енерджайзер дня!
Hell

Олександр
Зінченко

Україна
Мімішне фото!
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Фанати!
Hell

Збірна
Нідерландів

Фанати Нідерландів
Favbet стрим
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти