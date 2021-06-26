Рейтинг найшвидших гравців Євро-2020 – Роналду вже не тягне

На груповому етапі Євро-2020 футболісти здолали швидкісну позначку в 33 км / год. Найшвидшими були Лоїк Нього і Леонардо Спінаццола, а українці не потрапили в ТОП-10

Него і Спінаццола очолили рейтинг бігунків Євро-2020 / Фото: Reuters

УЄФА опублікував рейтинг найбільш швидкісних гравців групового етапу Євро-2020. Феноменальний забіг Кріштіану Роналду перед голом у ворота Німеччини трохи не дотягнув до потрапляння в ТОП-10.

Самими ж швидкими на груповому етапі були Лоїк Него з Угорщини та італієць Леонардо Спінаццола – обидва розігналися до 33,8 км/год.

ТОП-10 швидкісних гравців Євро-2020:

Лоик Него (Угорщина) – 33,8 км/год Леонардо Спінаццола (Італія) – 33,8 км/год Кінгслі Коман (Франція) – 33,7 км/год Коді Гакпе (Нідерланди) – 33,6 км/год Деніел Джеймс (Уельс) – 33,5 км/год Андреас Крістенсен (Данія) – 33,3 км/год Йошко Гвардіол (Хорватія) – 33,3 м км/год Теему Пуккі (Фінляндія) – 33,3 м км/год Маркос Льоренте (Іспанія) – 33,3 м км/год Томаш Калаш (Чехія) – 33,1 м км/год

Раніше ми писали, що неймовірний Роналду наздогнав кращого бомбардира збірних – наступний гол стане рекордним. Португальському форварду потрібно забити ще один гол, щоб стати кращим бомбардиром в історії національних збірних. Рекорд він може оформити на Євро-2020.