26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Уэльс – Дания: онлайн-трансляция первого матча плей-офф Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 июня, 10:27
Копировать ссылку
Встреча 1/8 финала между командами, занявшими в своих группах вторые места, назначена в Амстердаме на 19:00 по киевскому времени в субботу
Уэльс - Дания
Уэльс - Дания / Фото: REUTERS

В субботу на чемпионате Европы по футболу стартует плей-офф. 16 лучших по итогам группового турнира команд продолжают сражаться теперь на выбывание. Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020. Открывают новый этап сборные Дании и Уэльса.

Поединок на арене имени Йохана Кройффа в столице Нидерландов стартует в 19:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фотографиями и видео лучших моментов.

Онлайн Дания – Уэльс

Путь на турнире. Сборная Уэльса путевку в плей-офф заработала уже после двух туров группы А, сведя вничью встречу со швейцарцами (1:1) и разобравшись со слабыми турками (2:0). Да и в дуэли за победу в квартете Гарет Бейл и компания оказали итальянцами сопротивление (0:1).

Датчане же, наоборот, запрыгнули в последний вагон. На своем стадионе в Копенгагене они уступили финнам (0:1) и бельгийцам (1:2), но затем оторвались на россиянах (4:1). Так что скандинавы даже с тремя очками смогли стать вторыми в группе В. Вспомним, как датчане разгромили сборную России и помогли украинцам выйти в плей-офф:

Кстати, вчера Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании.

Рефери матча – 37-летний немец Даниэль Зиберт. На групповом этапе он судил матчи Шотландия – Чехия (0:2) и Швеция – Словакия (1:0), назначив решающий пенальти на 77-й минуте.

Личные встречи. Интересно, что в 10 очных "свиданиях" конкуренты за путевку в четвертьфинал никогда не играли вничью. Шесть раз верх брали скандинавы, четырежды – британцы.

Где смотреть. На украинском телевидении дуэль Уэльс – Дания покажут оба профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Старт прямой трансляции – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET предпочтение отдают сборной Дании, коэффициент на ее победу – 1.91, на ничью в основное время – 3.30, на успех Уэльса – 4.95. Скорее всего, соперники забьют два мяча, но самый популярный счет – 0:1 (4.85).

Вашему вниманию – все автоголы Евро-2020: парад восьми несчастий.

Смотрите, как валлийцы переиграли турков во втором туре:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять