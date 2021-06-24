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Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
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Франция --
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Евро-2020

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Парад восьми несчастий: все автоголы Евро-2020 (видео)

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 09:34
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На групповом этапе чемпионата Европы этого года забили уже больше мячей в свои ворота, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых
Мартин Дубравка отправил мяч в свои ворота
Мартин Дубравка отправил мяч в свои ворота / Фото: Reuters

Еще с первых матчей нынешнего Евро в сети пошла гулять шутка, что список лучших бомбардиров турнира возглавил автогол. Причем, на удивление, футболисты не остановились и продолжают загонять мячи в свои ворота, порой – по два за матч. Мы писали, что на Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько на всех предыдущих ЧЕ.

Более того, вчера позже вечером уже восьмой раз отправили мяч в свою сетку (причем, трижды – вратари). За всю историю до этого подобное случалось семь раз. Предлагаем вспомнить все автоголы группового этапа.

1. Турция – Италия – 0:3 (Демираль, 53)

2. Польша – Словакия – 1:2 (Щенсны, 18)

3. Франция – Германия – 1:0 (Хуммельс, 20)

4. Португалия – Германия – 2:4 (Рубен Диаш, 35)

5. Португалия – Германия – 2:4 (Рафаэл Геррейру, 39)

6. Финляндия – Бельгия – 0:2 (Градецки, 74)

7. Словакия – Испания – 0:5 (Дубравка, 30)

8. Словакия – Испания – 0:5 (Куцка, 71)

Читайте также: как Украина играла против Швеции – перестрелка Шевы и Ибрагимовича и другие.

Всего на групповом этапе провели 36 матчей. Лучшим бомбардиром с пятью голами является Криштиану Роналду. До "автогола" ему нужно забить еще три мяча.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Воскресенье, 27 июня
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