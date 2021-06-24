Парад восьми несчастий: все автоголы Евро-2020 (видео)

На групповом этапе чемпионата Европы этого года забили уже больше мячей в свои ворота, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых

Мартин Дубравка отправил мяч в свои ворота / Фото: Reuters

Еще с первых матчей нынешнего Евро в сети пошла гулять шутка, что список лучших бомбардиров турнира возглавил автогол. Причем, на удивление, футболисты не остановились и продолжают загонять мячи в свои ворота, порой – по два за матч. Мы писали, что на Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько на всех предыдущих ЧЕ.

Более того, вчера позже вечером уже восьмой раз отправили мяч в свою сетку (причем, трижды – вратари). За всю историю до этого подобное случалось семь раз. Предлагаем вспомнить все автоголы группового этапа.

1. Турция – Италия – 0:3 (Демираль, 53)

2. Польша – Словакия – 1:2 (Щенсны, 18)

3. Франция – Германия – 1:0 (Хуммельс, 20)

4. Португалия – Германия – 2:4 (Рубен Диаш, 35)

5. Португалия – Германия – 2:4 (Рафаэл Геррейру, 39)

6. Финляндия – Бельгия – 0:2 (Градецки, 74)

7. Словакия – Испания – 0:5 (Дубравка, 30)

8. Словакия – Испания – 0:5 (Куцка, 71)

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Всего на групповом этапе провели 36 матчей. Лучшим бомбардиром с пятью голами является Криштиану Роналду. До "автогола" ему нужно забить еще три мяча.