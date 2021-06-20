20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Швейцария – Турция: прогноз на матч Евро-2020 от комментатора

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
20 июня, 17:18
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Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что в Баку болельщики увидят голы в исполнении обеих команд, а победу, скорее всего, отпразднуют швейцарцы
Футболисты сборной Швейцарии
Футболисты сборной Швейцарии / Фото: Reuters

В воскресенье, 20 июня, в Баку состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе А Швейцария – Турция. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швейцария -Турция доступен на нашем сайте. Вашему вниманию прогноз на этот поединок от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Швейцария – Турция: где смотреть матч Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРИЯ – ТУРЦИЯ

Лобовое противостояние для группы А. В случае поражения Уэльса от Италии и победы Швейцарии, швейцарцы и валлийцы сравняются по очкам в борьбе за второе место. Учитывая ничью в очной встрече, на первый план выйдет разница голов. На данный момент у швейцарцев -3, а у британцев +2. Так что команде Владимира Петковича важно не просто победить, но и, очень желательно, в три или больше мячей, либо же надеяться на разгром валлийцев от "Скуадры адзурры".

Победа Турции выведет ее на третье место и также позволит претендовать на выход в плей-офф, правда, у нее разница забитых и пропущенных -5, поэтому попасть в число лучших команд, занявших третье место, будет очень непросто, но шанс останется. В двух предыдущих поединках подопечные Гюнеша не выглядели целостно и конкурентоспособно. Можно даже сказать, что они откровенно разочаровали.

В пользу сборной Турции говорит история – они обыгрывали Швейцарию восемь раз, трижды играли вничью и проиграли четыре раза. В частности, турки победили в двух последних встречах – в 2005-м и 2008-м.

Но на Евро-2020 оказалось, что команде Гюнеша очень сложно играть против хорошо организованных команд, а швейцарцы среди таких. В предыдущем матче туркам не помогла ни поддержка трибун в Баку, ни присутствие на стадионе президента Эрдогана.

Практически не сомневаюсь, что сборная Швейцарии не проиграет. Хотя ничья ее вряд ли устроит в плане выхода в плей-офф с третьего места. Думаю, забьют обе команды – 1:1, 2:1 или 3:2 в пользу команды Петковича.

Швейцарские болельщики верят в свою команду
Швейцарские болельщики верят в свою команду / Фото: AFP

Сборная Турции по футболу
Сборная Турции по футболу / Фото: Reuters

Аналитики FAVBET также считают Швейцарию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Владимира Петковича – 1.70, на ничью – 3.95, на победу Турции – 5.40.

Смотрите, как Швейцария проиграла Италии 0:3

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
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Понедельник, 21 июня
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19:00
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