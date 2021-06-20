Швейцария – Турция: прогноз на матч Евро-2020 от комментатора

Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что в Баку болельщики увидят голы в исполнении обеих команд, а победу, скорее всего, отпразднуют швейцарцы

Футболисты сборной Швейцарии / Фото: Reuters

В воскресенье, 20 июня, в Баку состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе А Швейцария – Турция. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швейцария -Турция доступен на нашем сайте. Вашему вниманию прогноз на этот поединок от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРИЯ – ТУРЦИЯ

Лобовое противостояние для группы А. В случае поражения Уэльса от Италии и победы Швейцарии, швейцарцы и валлийцы сравняются по очкам в борьбе за второе место. Учитывая ничью в очной встрече, на первый план выйдет разница голов. На данный момент у швейцарцев -3, а у британцев +2. Так что команде Владимира Петковича важно не просто победить, но и, очень желательно, в три или больше мячей, либо же надеяться на разгром валлийцев от "Скуадры адзурры".

Победа Турции выведет ее на третье место и также позволит претендовать на выход в плей-офф, правда, у нее разница забитых и пропущенных -5, поэтому попасть в число лучших команд, занявших третье место, будет очень непросто, но шанс останется. В двух предыдущих поединках подопечные Гюнеша не выглядели целостно и конкурентоспособно. Можно даже сказать, что они откровенно разочаровали.

В пользу сборной Турции говорит история – они обыгрывали Швейцарию восемь раз, трижды играли вничью и проиграли четыре раза. В частности, турки победили в двух последних встречах – в 2005-м и 2008-м.

Но на Евро-2020 оказалось, что команде Гюнеша очень сложно играть против хорошо организованных команд, а швейцарцы среди таких. В предыдущем матче туркам не помогла ни поддержка трибун в Баку, ни присутствие на стадионе президента Эрдогана.

Практически не сомневаюсь, что сборная Швейцарии не проиграет. Хотя ничья ее вряд ли устроит в плане выхода в плей-офф с третьего места. Думаю, забьют обе команды – 1:1, 2:1 или 3:2 в пользу команды Петковича.

Швейцарские болельщики верят в свою команду / Фото: AFP

Сборная Турции по футболу / Фото: Reuters

Аналитики FAVBET также считают Швейцарию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Владимира Петковича – 1.70, на ничью – 3.95, на победу Турции – 5.40.

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