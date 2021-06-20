20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Италия не даст Уэльсу шансов: прогноз комментатора на матч группы А

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
20 июня, 14:47
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Подопечные Роберто Манчини уверенно продолжат беспроигрышную серию на Олимпийском стадионе итальянской столицы и вряд ли пропустят гол от Гарета Бейла
Сборная Италии, Лоренцо Инсинье
Сборная Италии, Лоренцо Инсинье / Фото: Reuters

В воскресенье начинается последний тур группового этапа Евро-2020. У нас уже стартовала онлайн-трансляция Италия – Уэльс. Лидеры квартета А встречаются в Риме. Что же нам подарит игра?

Вот уже и стартует третий тур. Итальянцы, победившие в двух предыдущих матчах – Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), громко заявили свои претензии на трофей и завоевали немало новых поклонников по всему миру. Это не удивительно, ведь "Скуадра адзурра" не проигрывает уже 29 матчей кряду, победив в последних десяти, во всех – без единого пропущенного гола. Кстати, она уже в плей-офф.

Вероятно, уже сможет помочь команде Марко Верратти, имевший повреждение, но Локателли прекрасно проявил себя и вряд ли будет заменен в стартовом составе.

Напомним, где и когда смотреть матч Италия – Уэльс.

Уэльс в первых двух турах набрал четыре очка, что еще не гарантирует, но существенно приближает команду Пейджа к плей-офф. Сначала она расписала мировую со Швейцарией (1:1), затем обыграла Турцию (2:0), а Гарет Бейл снова сияет на поле.

В истории противостояний этих команд никогда не случалось ничьих: две победы британцев и семь – итальянцев. В этот раз команда Манчини также очевидный фаворит, хотя ей предстоит справиться с весьма специфическим и неплохо организованным соперником, что для "Скуадра адзурры" будет новым вызовом. Жду победу Италии, и снова без пропущенного гола – 1:0 или 2:0, то есть ТМ 2,5.

Тем временем Малиновский возглавил необычный рейтинг на Евро-2020.

Букмекеры FAVBET считают Италию явным фаворитом: коэффициент на ее победу – 1.56, на ничью – 3.80, на успех Уэльса – 8.00.

Смотрите, как итальянцы разобрались со швейцарцами:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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