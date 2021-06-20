20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Італія не дасть Уельсу шансів: прогноз коментатора на матч групи А

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
20 червня, 14:47
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Підопічні Роберто Манчіні впевнено продовжать безпрограшну серію на Олімпійському стадіоні італійської столиці і навряд чи пропустять гол від Гарета Бейла
/ Фото: Reuters

У неділю починається останній тур групового етапу Євро-2020. У нас вже стартувала онлайн-трансляція Італія – Уельс. Лідери квартету А зустрічаються в Римі. Що ж нам подарує гра?

Ось уже і стартує третій тур групового етапу чемпіонату Європи. Італійці, які перемогли в двох попередніх матчах – Туреччину (3:0) і Швейцарію (3:0), гучно заявили свої претензії на трофей і здобули чимало нових прихильників у всьому світі. Це не дивно, адже "Скуадра адзура" не програє вже 29 матчів поспіль, перемігши в останніх десяти, у всіх – без жодного пропущеного голу. До речі, вона вже в плей-оф.

Ймовірно, вже зможе допомогти команді Марко Верратті, який мав пошкодження, але Локателлі прекрасно показав себе і навряд чи буде замінений у стартовому складі.

Нагадаємо, де і коли дивитися матч Італія – Уельс.

Уельс у перших двох турах набрав чотири очки, що ще не гарантує, але істотно наближає команду Пейджа до плей-оф. Спочатку вона розписала мирову зі Швейцарією (1:1), потім обіграла Туреччину (2:0), а Гарет Бейл знову сяє на полі.

В історії протистоянь цих команд ніколи не траплялося нічиїх: дві перемоги британців і сім – італійців. Цього разу команда Манчіні також очевидний фаворит, хоча їй належить подолати вельми специфічного і непогано організованого суперника, що для "Скуадра адзури" буде новим викликом. Чекаю на перемогу Італії, і знову без пропущеного гола – 1:0 або 2:0, тобто ТМ 2,5.

Тим часом Маліновський очолив незвичайний рейтинг на Євро-2020.

Букмекери FAVBET вважають Італію явним фаворитом: коефіцієнт на її перемогу – 1.56, на нічию – 3.80, на успіх Уельсу – 8.00.

Дивіться, як італійці розібралися зі швейцарцями:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Неділя, 20 червня
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19:00
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19:00
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22:00
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