Італія не дасть Уельсу шансів: прогноз коментатора на матч групи А

Підопічні Роберто Манчіні впевнено продовжать безпрограшну серію на Олімпійському стадіоні італійської столиці і навряд чи пропустять гол від Гарета Бейла

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У неділю починається останній тур групового етапу Євро-2020. У нас вже стартувала онлайн-трансляція Італія – Уельс. Лідери квартету А зустрічаються в Римі. Що ж нам подарує гра?

Ось уже і стартує третій тур групового етапу чемпіонату Європи. Італійці, які перемогли в двох попередніх матчах – Туреччину (3:0) і Швейцарію (3:0), гучно заявили свої претензії на трофей і здобули чимало нових прихильників у всьому світі. Це не дивно, адже "Скуадра адзура" не програє вже 29 матчів поспіль, перемігши в останніх десяти, у всіх – без жодного пропущеного голу. До речі, вона вже в плей-оф.

Ймовірно, вже зможе допомогти команді Марко Верратті, який мав пошкодження, але Локателлі прекрасно показав себе і навряд чи буде замінений у стартовому складі.

Нагадаємо, де і коли дивитися матч Італія – Уельс.

Уельс у перших двох турах набрав чотири очки, що ще не гарантує, але істотно наближає команду Пейджа до плей-оф. Спочатку вона розписала мирову зі Швейцарією (1:1), потім обіграла Туреччину (2:0), а Гарет Бейл знову сяє на полі.

В історії протистоянь цих команд ніколи не траплялося нічиїх: дві перемоги британців і сім – італійців. Цього разу команда Манчіні також очевидний фаворит, хоча їй належить подолати вельми специфічного і непогано організованого суперника, що для "Скуадра адзури" буде новим викликом. Чекаю на перемогу Італії, і знову без пропущеного гола – 1:0 або 2:0, тобто ТМ 2,5.

Тим часом Маліновський очолив незвичайний рейтинг на Євро-2020.

Букмекери FAVBET вважають Італію явним фаворитом: коефіцієнт на її перемогу – 1.56, на нічию – 3.80, на успіх Уельсу – 8.00.

Дивіться, як італійці розібралися зі швейцарцями: