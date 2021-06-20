20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Італія – Уельс: де й коли дивитися матч останнього туру на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
20 червня, 12:45
Копіювати лінк
Зустріч суперників по групі А, які займають перші два рядки, починається о 19:00 неділі за київським часом на "Стадіо Олімпіко" в Римі
/ Фото: Reuters

Сьогодні фінішує попередній етап чемпіонату Європи в першій групі. Розподіл всіх місць поки що залишається під питанням, але на лідерство можуть претендувати тільки дві збірні. На нашому сайті стартував онлайн Італія – Уельс.

Поки що підопічні Роберто Манчіні на два очки випереджають валлійців, так що їх влаштує навіть нічия. До того ж, як пишуть італійські ЗМІ, тренерський штаб збирається провести експерименти зі складом. Тим часом Гарет Бейл і компанія можуть зайняти як перше місце, так і третє. Нагадаємо, зустрічі Італія – Уельс і Швейцарія – Туреччина почнуться одночасно – о 19:00.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
2
2
0
0
6
0
6
6
Забиті 6
Пропущені 0
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В
2
Уельс Уельс Уел
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
4
Турція Турція Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П

Дізнайтеся, як розподілятимуть місця команд в групах на Євро.

На українському телебаченні матч з Риму у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Початок ефіру – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Якщо "Скуадра Адзурра" не програє, то повторить свій рекорд. Поки ж команда не знає гіркоти невдач у 29 поєдинках поспіль.

Напередодні на Євро-2020 вдруге оновили рекорд наймолодшого гравця.

Згадаймо, як італійці потужно стартували на Євро-2020:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти