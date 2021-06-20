Італія – Уельс: де й коли дивитися матч останнього туру на Євро-2020

Зустріч суперників по групі А, які займають перші два рядки, починається о 19:00 неділі за київським часом на "Стадіо Олімпіко" в Римі

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Сьогодні фінішує попередній етап чемпіонату Європи в першій групі. Розподіл всіх місць поки що залишається під питанням, але на лідерство можуть претендувати тільки дві збірні. На нашому сайті стартував онлайн Італія – Уельс.

Поки що підопічні Роберто Манчіні на два очки випереджають валлійців, так що їх влаштує навіть нічия. До того ж, як пишуть італійські ЗМІ, тренерський штаб збирається провести експерименти зі складом. Тим часом Гарет Бейл і компанія можуть зайняти як перше місце, так і третє. Нагадаємо, зустрічі Італія – Уельс і Швейцарія – Туреччина почнуться одночасно – о 19:00.

Дізнайтеся, як розподілятимуть місця команд в групах на Євро.

На українському телебаченні матч з Риму у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Початок ефіру – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Якщо "Скуадра Адзурра" не програє, то повторить свій рекорд. Поки ж команда не знає гіркоти невдач у 29 поєдинках поспіль.

Напередодні на Євро-2020 вдруге оновили рекорд наймолодшого гравця.

Згадаймо, як італійці потужно стартували на Євро-2020: