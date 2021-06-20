Маліновський очолив незвичайний рейтинг на Євро-2020. У Роналду – все дуже погано

Український півзахисник єдиний на чемпіонаті Європи, хто зі штрафного удару потрапив в створ воріт. Кріштіану забив усього один штрафний в історії

/ Фото: УАФ

Напередодні третього туру групового етапу Євро-2020 статистики підбили проміжні підсумки. Відразу за кількома показниками серед лідерів опинилися футболісти збірної України. Виявилося, що команда Андрія Шевченка серед усіх учасників турніру завдала найбільше ударів в створ воріт – 13! На один менше у Данії, на два – у Італії, по 10 разів били в "рамку" Нідерланди і Іспанія.

Тим часом Мілан зацікавився форвардом збірної України.

З цих 13 ударів в створ один – штрафний у виконанні Руслана Маліовського в поєдинку з македонцями. Причому наш півзахисник – єдиний, хто потривожив воротаря зі стандартного положення. Всього ж на Євро 14 разів намагалися бити по воротах, але м'яч не потрапляв у ворота, повідомляє ресурс InStat.

Цікаво, що Кріштіану Роналду, беручи участь у п'яти єврофорумах, 50 разів бив зі штрафних, але забив лише один м'яч! Тоді як неординарний валлієць Гарет Бейл двічі святкував голи з усього лише шести спроб. При цьому португалець в чемпіонаті Італії 71 разів бив штрафні, але 48 разів потрапляв... у стінку.

Збірна Португалії, Роналду і Пепе / Фото: Reuters

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Зауважимо, що Маліновський ділить другу сходинку з іспанцем Жорді Альбою зі створення гольових моментів (3). Більше загострював лише Бейл (5). А молодий капітан збірної України Олександр Зінченко лідирує за кількістю відборів м'яча – 12!

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