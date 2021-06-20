20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Маліновський очолив незвичайний рейтинг на Євро-2020. У Роналду – все дуже погано

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
20 червня, 14:11
Копіювати лінк
Український півзахисник єдиний на чемпіонаті Європи, хто зі штрафного удару потрапив в створ воріт. Кріштіану забив усього один штрафний в історії
/ Фото: УАФ

Напередодні третього туру групового етапу Євро-2020 статистики підбили проміжні підсумки. Відразу за кількома показниками серед лідерів опинилися футболісти збірної України. Виявилося, що команда Андрія Шевченка серед усіх учасників турніру завдала найбільше ударів в створ воріт – 13! На один менше у Данії, на два – у Італії, по 10 разів били в "рамку" Нідерланди і Іспанія.

Тим часом Мілан зацікавився форвардом збірної України.

З цих 13 ударів в створ один – штрафний у виконанні Руслана Маліовського в поєдинку з македонцями. Причому наш півзахисник – єдиний, хто потривожив воротаря зі стандартного положення. Всього ж на Євро 14 разів намагалися бити по воротах, але м'яч не потрапляв у ворота, повідомляє ресурс InStat.

Цікаво, що Кріштіану Роналду, беручи участь у п'яти єврофорумах, 50 разів бив зі штрафних, але забив лише один м'яч! Тоді як неординарний валлієць Гарет Бейл двічі святкував голи з усього лише шести спроб. При цьому португалець в чемпіонаті Італії 71 разів бив штрафні, але 48 разів потрапляв... у стінку.

Збірна Португалії, Роналду і Пепе
Збірна Португалії, Роналду і Пепе / Фото: Reuters

Дізнайтеся, як розподілятимуть місця команд у групах.

Зауважимо, що Маліновський ділить другу сходинку з іспанцем Жорді Альбою зі створення гольових моментів (3). Більше загострював лише Бейл (5). А молодий капітан збірної України Олександр Зінченко лідирує за кількістю відборів м'яча – 12!

Читайте також: реакція з Росії на корупцію у збірній України – хабарі за Зінченка давали; особливо Гвардіолі.

Дивіться, як українці обіграли македонців у четвер:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти