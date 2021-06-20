Италия – Уэльс: где и когда смотреть матч последнего тура на Евро-2020

Встреча соперников по группе А, которые занимают первые две строчки, начинается в 19:00 воскресенья по киевскому времени на "Стадио Олимпико" в Риме

Сборная Италии, Роберто Манчини / Фото: Reuters

Сегодня финиширует предварительный этап чемпионата Европы в первой группе. Распределение всех мест пока что остается под вопросом, но на лидерство могут претендовать только две сборные. На нашем сайте стартовал онлайн Италия – Уэльс.

Пока что подопечные Роберто Манчини на два очка опережают валлийцев, так что их устроит даже ничья. К тому же, как пишут итальянские СМИ, тренерский штаб собирается провести эксперименты с составом. Тем временем Гарет Бейл и компания могут занять как первое место, так и третье. Напомним, встречи Италия – Уэльс и Швейцария – Турция начнутся одновременно – в 19:00.

Узнайте, как будут распределять места команд в группах на Евро.

На украинском телевидении матч из Рима в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Начало эфира – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Если "Скуадра Адзурра" не проиграет, то повторит свой рекорд. Пока же команда не знает горечи неудач в 29 поединках.

Накануне на Евро-2020 второй раз обновили рекорд самого молодого игрока.

Вспомним, как итальянцы мощно стартовали на Евро-2020: