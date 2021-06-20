20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Италия – Уэльс: где и когда смотреть матч последнего тура на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
20 июня, 12:45
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Встреча соперников по группе А, которые занимают первые две строчки, начинается в 19:00 воскресенья по киевскому времени на "Стадио Олимпико" в Риме
Сборная Италии, Роберто Манчини
Сборная Италии, Роберто Манчини / Фото: Reuters

Сегодня финиширует предварительный этап чемпионата Европы в первой группе. Распределение всех мест пока что остается под вопросом, но на лидерство могут претендовать только две сборные. На нашем сайте стартовал онлайн Италия – Уэльс.

Пока что подопечные Роберто Манчини на два очка опережают валлийцев, так что их устроит даже ничья. К тому же, как пишут итальянские СМИ, тренерский штаб собирается провести эксперименты с составом. Тем временем Гарет Бейл и компания могут занять как первое место, так и третье. Напомним, встречи Италия – Уэльс и Швейцария – Турция начнутся одновременно – в 19:00.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
2
2
0
0
6
0
6
6
Забитые 6
Пропущеные 0
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н
4
Турция Турция Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

Узнайте, как будут распределять места команд в группах на Евро.

На украинском телевидении матч из Рима в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Начало эфира – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Если "Скуадра Адзурра" не проиграет, то повторит свой рекорд. Пока же команда не знает горечи неудач в 29 поединках.

Накануне на Евро-2020 второй раз обновили рекорд самого молодого игрока.

Вспомним, как итальянцы мощно стартовали на Евро-2020:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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