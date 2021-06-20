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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

На Евро-2020 во второй раз обновили рекорд самого молодого игрока

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 июня, 10:10
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Кацпер Козловски побил рекорд Джуда Беллингема и стал самым молодым дебютантом на чемпионатах Европы. Рекордсмену нет и 18 лет
Кацпер Козловски стал самым молодым игроком на Евро
Кацпер Козловски стал самым молодым игроком на Евро / Фото: Reuters

Польский полузащитник Кацпер Козловски стал самым юным игроком в истории чемпионатов Европы. Футболист появился на поле в матче второго тура Евро-2020 Испания – Польша (1:1), заменив во втором тайме Матеуша Клиха.

На момент матча Козловски исполнилось 17 лет и 246 дней. Поляк побил рекорд игрока сборной Англии Джуда Беллингема, который ранее на турнире сыграл в возрасте 17 лет 349 дней.

Ранее мы писали, что Роналду продемонстрировал феноменальную скорость на Евро – и это в 36 лет. Криштиану Роналду не стареет. Португальский нападающий продемонстрировал феноменальную скорость в матче против Германии, которой позавидуют многие спринтеры.

Ранее мы писали, что Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых. Португалец догнал знаменитого немца Мирослава Клозе и теперь делит с ним лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира. Криштиану еще может выйти в единоличные лидеры.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
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19:00
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