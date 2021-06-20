20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Швейцарія – Туреччина: прогноз на матч Євро-2020 від коментатора

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
20 червня, 17:18
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Коментатор Кирило Круторогов очікує, що в Баку вболівальники побачать голи у виконанні обох команд, а перемогу, скоріш за все, відсвяткують швейцарці
Футболісти збірної Швейцарії
Футболісти збірної Швейцарії / Фото: Reuters

У неділю, 20 червня, в Баку відбудеться матч третього туру Євро-2020 в групі А Швейцарія – Туреччина. Початок – о 19:00 за київським часом. Онлайн Швейцарія -Туреччина доступний на нашому сайті. До вашої уваги прогноз на цей поєдинок від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Швейцарія – Туреччина: де дивитися матч Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРІЯ – ТУРЕЧЧИНА

Лобове протистояння для групи А. У разі поразки Уельсу від Італії і перемоги Швейцарії, швейцарці та валлійці зрівняються за очками у боротьбі за друге місце. З огляду на нічию в очній зустрічі, на перший план вийде різниця голів. Наразі у швейцарців -3, а у британців +2. Тож команді Володимира Петковича важливо не просто перемогти, а й, дуже бажано, в три або більше м'ячів, або ж сподіватися на розгром валлійців від "Скуадри адзурри".

Перемога Туреччини виведе її на третє місце і також дозволить претендувати на вихід до плей-оф, правда, у неї різниця забитих і пропущених -5, тому потрапити до найкращих команд, що посіли третє місце, буде дуже непросто, але шанс залишиться. У двох попередніх поєдинках підопічні Гюнеша не видавалися цілісними і конкурентоспроможним. Можна навіть сказати, що вони відверто розчарували.

На користь збірної Туреччини історія – вони обігрували Швейцарію вісім разів, тричі грали внічию і програли чотири рази. Зокрема, турки перемогли в двох останніх зустрічах – в 2005-му і 2008-му.

Але на Євро-2020 з'ясувалося, що команді Гюнеша дуже складно грати проти добре організованих команд, а швейцарці належать таких. У попередньому матчі туркам не допомогла ні підтримка трибун в Баку, ні присутність на стадіоні президента Ердогана.

Майже не сумніваюся, що збірна Швейцарії не програє. Хоча нічия її навряд чи влаштує в контексті виходу до плей-оф з третього місця. Думаю, заб'ють обидві команди – 1:1, 2:1 або 3:2 на користь команди Петковича.

Швейцарські вболівальники вірять в свою команду
Швейцарські вболівальники вірять в свою команду / Фото: AFP

Збірна Туреччини з футболу
Збірна Туреччини з футболу / Фото: Reuters

Аналітики FAVBET також вважають Швейцарію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Володимира Петковича – 1.70, на нічию – 3.95, на перемогу Туреччини – 5.40.

Дивіться, як Швейцарія програла Італії 0:3

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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