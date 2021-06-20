Швейцарія – Туреччина: прогноз на матч Євро-2020 від коментатора

Коментатор Кирило Круторогов очікує, що в Баку вболівальники побачать голи у виконанні обох команд, а перемогу, скоріш за все, відсвяткують швейцарці

Футболісти збірної Швейцарії / Фото: Reuters

У неділю, 20 червня, в Баку відбудеться матч третього туру Євро-2020 в групі А Швейцарія – Туреччина. Початок – о 19:00 за київським часом. Онлайн Швейцарія -Туреччина доступний на нашому сайті. До вашої уваги прогноз на цей поєдинок від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРІЯ – ТУРЕЧЧИНА

Лобове протистояння для групи А. У разі поразки Уельсу від Італії і перемоги Швейцарії, швейцарці та валлійці зрівняються за очками у боротьбі за друге місце. З огляду на нічию в очній зустрічі, на перший план вийде різниця голів. Наразі у швейцарців -3, а у британців +2. Тож команді Володимира Петковича важливо не просто перемогти, а й, дуже бажано, в три або більше м'ячів, або ж сподіватися на розгром валлійців від "Скуадри адзурри".

Перемога Туреччини виведе її на третє місце і також дозволить претендувати на вихід до плей-оф, правда, у неї різниця забитих і пропущених -5, тому потрапити до найкращих команд, що посіли третє місце, буде дуже непросто, але шанс залишиться. У двох попередніх поєдинках підопічні Гюнеша не видавалися цілісними і конкурентоспроможним. Можна навіть сказати, що вони відверто розчарували.

На користь збірної Туреччини історія – вони обігрували Швейцарію вісім разів, тричі грали внічию і програли чотири рази. Зокрема, турки перемогли в двох останніх зустрічах – в 2005-му і 2008-му.

Але на Євро-2020 з'ясувалося, що команді Гюнеша дуже складно грати проти добре організованих команд, а швейцарці належать таких. У попередньому матчі туркам не допомогла ні підтримка трибун в Баку, ні присутність на стадіоні президента Ердогана.

Майже не сумніваюся, що збірна Швейцарії не програє. Хоча нічия її навряд чи влаштує в контексті виходу до плей-оф з третього місця. Думаю, заб'ють обидві команди – 1:1, 2:1 або 3:2 на користь команди Петковича.

Швейцарські вболівальники вірять в свою команду / Фото: AFP

Збірна Туреччини з футболу / Фото: Reuters

Аналітики FAVBET також вважають Швейцарію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Володимира Петковича – 1.70, на нічию – 3.95, на перемогу Туреччини – 5.40.

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