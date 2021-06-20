Де і в скільки дивитися матч Швейцарія – Туреччина

В останньому турі групи А в Баку зустрічаються збірні, які зберігають шанси вийти в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, команди нічия не влаштовує

Швейцарські вболівальники вірять в свою команду / Фото: AFP

Сьогодні Євро закінчиться мінімум для однієї з команд, які зустрінуться в Баку. Хоча якщо буде нічия то з чемпіонатом Європи розпрощаються обидві збірні. Щоб зберегти надію на плей-офф туркам потрібно крупно перемагати.

Ось такі розклади перед матчем Швейцарія – Туреччина, який розпочнеться о 19:00 на Олімпійському стадіоні.

Де дивитися матч Швейцарія – Туреччина

Ми ведемо мультимедійну трансляцію матчу Швейцарія – Туреччина з відео повтором голів. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Також гру можна подивитися в інтернеті за допомогою сервісу OLL.TV.

Нагадаємо, що паралельно в цій групі буде проходити ще один матч. Слідкуйте за поєдинком Італія – Уельс в нашому онлайні . До речі, одна з цих команд може стати суперником України в 1/8 фіналу.

У минулому турі Швейцарія розгромно програла Італії – 0:3.

А Туреччина поступилася Уельсу – 0:2.