20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Де і в скільки дивитися матч Швейцарія – Туреччина

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 червня, 16:37
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В останньому турі групи А в Баку зустрічаються збірні, які зберігають шанси вийти в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, команди нічия не влаштовує
Швейцарські вболівальники вірять в свою команду
Швейцарські вболівальники вірять в свою команду / Фото: AFP

Сьогодні Євро закінчиться мінімум для однієї з команд, які зустрінуться в Баку. Хоча якщо буде нічия то з чемпіонатом Європи розпрощаються обидві збірні. Щоб зберегти надію на плей-офф туркам потрібно крупно перемагати.

Ось такі розклади перед матчем Швейцарія – Туреччина, який розпочнеться о 19:00 на Олімпійському стадіоні.

Де дивитися матч Швейцарія – Туреччина

Ми ведемо мультимедійну трансляцію матчу Швейцарія – Туреччина з відео повтором голів. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Також гру можна подивитися в інтернеті за допомогою сервісу OLL.TV.

Нагадаємо, що паралельно в цій групі буде проходити ще один матч. Слідкуйте за поєдинком Італія – Уельс в нашому онлайні . До речі, одна з цих команд може стати суперником України в 1/8 фіналу.

У минулому турі Швейцарія розгромно програла Італії – 0:3.

А Туреччина поступилася Уельсу – 0:2.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
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19:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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22:00
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