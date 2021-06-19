19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Угорщина – Франція: прогноз на матч Євро-2020 від коментатора

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
19 червня, 12:32
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У суботньому поєдинку команд групи F в Будапешті коментатор Кирило Круторогов передрікає впевнену перемогу французів – з рахунком 2:0 або 3:0
Форвард збірної Франції Карім Бензема
Форвард збірної Франції Карім Бензема / Фото: Reuters

У першому матчі суботи, 19 червня, на Євро-2020 в Будапешті грають команди групи F. Угорщина приймає Францію. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Угорщина – Франція доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на поєдинок від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Угорщина – Франція: де дивитися матч Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УГОРЩИНА – ФРАНЦІЯ

Угорці мали гідний вигляд у поєдинку проти Португалії, вистоявши 84 хвилини, поки не пропустили перший гол від Геррейру. Підсумковий рахунок 0:3 не свідчить про їхню очевидну слабкість. Команда Россі виявилася дуже добре організованою і непоступливою. Але серія угорців без поразок перервалася на позначці в 11 матчів.

Парадоксально, але в історії протистоянь з Францією перевага на боці збірної Угорщини – 12 перемог за трьох нічиїх і восьми поразок. Включаючи одну з найганебніших в історії "ле бле" з рахунком 1:13, правда, сталося це майже сто років тому – в 1927-му. Остання перемога угорців припала на 1976 рік. А ось п'ять попередніх зустрічей незмінно завершувалися на користь французів. Правда, вже 16 років вони не перетиналися.

Команда Дідьє Дешама в першому турі мінімально обіграла німців 1:0, завдяки автоголу Гуммельса, але діяла значно яскравіше за суперника і могла забивати більше. Особливої ротації у французів чекати не варто – вони планують здобути перемогу і забезпечити собі путівку до плей-оф. Хоча в другому таймі за комфортного рахунку тренерський штаб може провести низку замін, щоб краще підготувати команду до завершального матчу в групі.

Звісно ж, збірна Франції фаворит. Гадаю, вона переможе і не пропустить, питання тільки в кількості забитих голів – думаю, 2:0 або 3:0.

Угорщина – Франція на Євро-2020
Угорщина – Франція на Євро-2020 / Фото: Reuters

Великим фаворитом поєдинку називають Францію і аналітики FAVBET. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.29, на нічию – 5.70, на перемогу Угорщини – 13.50. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь французів.

Дивіться, як на старті Євро Угорщина програла Португалії 0:3

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Неділя, 20 червня
19:00
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19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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