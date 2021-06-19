Угорщина – Франція: прогноз на матч Євро-2020 від коментатора

У суботньому поєдинку команд групи F в Будапешті коментатор Кирило Круторогов передрікає впевнену перемогу французів – з рахунком 2:0 або 3:0

Форвард збірної Франції Карім Бензема / Фото: Reuters

У першому матчі суботи, 19 червня, на Євро-2020 в Будапешті грають команди групи F. Угорщина приймає Францію. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Угорщина – Франція доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на поєдинок від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ УГОРЩИНА – ФРАНЦІЯ

Угорці мали гідний вигляд у поєдинку проти Португалії, вистоявши 84 хвилини, поки не пропустили перший гол від Геррейру. Підсумковий рахунок 0:3 не свідчить про їхню очевидну слабкість. Команда Россі виявилася дуже добре організованою і непоступливою. Але серія угорців без поразок перервалася на позначці в 11 матчів.

Парадоксально, але в історії протистоянь з Францією перевага на боці збірної Угорщини – 12 перемог за трьох нічиїх і восьми поразок. Включаючи одну з найганебніших в історії "ле бле" з рахунком 1:13, правда, сталося це майже сто років тому – в 1927-му. Остання перемога угорців припала на 1976 рік. А ось п'ять попередніх зустрічей незмінно завершувалися на користь французів. Правда, вже 16 років вони не перетиналися.

Команда Дідьє Дешама в першому турі мінімально обіграла німців 1:0, завдяки автоголу Гуммельса, але діяла значно яскравіше за суперника і могла забивати більше. Особливої ротації у французів чекати не варто – вони планують здобути перемогу і забезпечити собі путівку до плей-оф. Хоча в другому таймі за комфортного рахунку тренерський штаб може провести низку замін, щоб краще підготувати команду до завершального матчу в групі.

Звісно ж, збірна Франції фаворит. Гадаю, вона переможе і не пропустить, питання тільки в кількості забитих голів – думаю, 2:0 або 3:0.

Угорщина – Франція на Євро-2020 / Фото: Reuters

Великим фаворитом поєдинку називають Францію і аналітики FAVBET. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.29, на нічию – 5.70, на перемогу Угорщини – 13.50. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь французів.

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