19 червня 25’
Угорщина 0
Франція 0
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Іспанія – Польща: прогноз Кирила Круторогова на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
19 червня, 16:12
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Коментатор Кирило Круторогов очікує, що в поєдинку другого туру Євро-2020 з поляками збірна Іспанії вийде з новим нападником і досягне перемоги
Збірна Іспанії з футболу
Збірна Іспанії з футболу / Фото: Reuters

У суботу, 19 червня, збірна Іспанії проведе свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи. Одному з фаворитів турніру протистоятиме Польща з Робертом Левандовським. Початок матчу в Севільї – о 22:00 за київським часом. Онлайн Іспанія – Польща доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на це протистояння від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Іспанія – Польща: де і коли дивитися матч Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІСПАНІЯ – ПОЛЬЩА

"Фурія Роха" намучилася зі шведами і хоч володіла м'ячем величезний відсоток часу, не змогла створити достатньо нагод і нічого не реалізувала, тому задовольнялася лише нульовою нічиєю. Вельми гідній і молодій команді, здається, гостро бракує харизматичних особистостей та лідерів. Скоріш за все, цього разу Луїс Енріке випустить в основі Жерара Морено, тому що Альваро Мората, відверто, не виправдав очікувань на вістрі. Також, найімовірніше, з перших хвилин на поле вийде Фабіан Руїс замість Педрі. Іспанці не програють дев'ять матчів поспіль після поразки в Києві від нашої збірної, а в останніх трьох вони ще й не пропускають.

Поляки розчарували ще більше, несподівано програвши Словаччині (1:2). В останніх восьми матчах вони перемогли тільки раз – збірну Андорри (3:0). Подейкують, що футболісти просто не розуміють вимог нового тренерського штабу на чолі з португальцем Паулу Соузою, плюс гра надто зациклена на Роберті Левандовському, якому словаки спокійно змогли перекрити кисень. Єдиний гол за "кадру" тоді забив Лінетті.

Поляк Гжегож Крихов'як сьогодні не зіграє через вилучення в минулій грі, і це втрата.

Іспанці зобов'язані перемагати і, думаю, досягнуть цього, хоч і, можливо, не без зусиль – 2:1, 1:0 або, якщо гра даватиметься, 3:1.

Луїс Енріке і його збірна Іспанії
Луїс Енріке і його збірна Іспанії / Фото: Reuters

Аналітики FAVBET також називають Іспанію безумовним фаворитом цього матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.41, на нічию – 4.65, на перемогу Польщі – 10.00. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь іспанців.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Польща Польща Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

Дивіться, як напередодні в цій групі Швеція обіграла Словаччину 1:0

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
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