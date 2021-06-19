Іспанія – Польща: прогноз Кирила Круторогова на матч Євро-2020

Коментатор Кирило Круторогов очікує, що в поєдинку другого туру Євро-2020 з поляками збірна Іспанії вийде з новим нападником і досягне перемоги

Збірна Іспанії з футболу / Фото: Reuters

У суботу, 19 червня, збірна Іспанії проведе свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи. Одному з фаворитів турніру протистоятиме Польща з Робертом Левандовським. Початок матчу в Севільї – о 22:00 за київським часом. Онлайн Іспанія – Польща доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на це протистояння від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІСПАНІЯ – ПОЛЬЩА

"Фурія Роха" намучилася зі шведами і хоч володіла м'ячем величезний відсоток часу, не змогла створити достатньо нагод і нічого не реалізувала, тому задовольнялася лише нульовою нічиєю. Вельми гідній і молодій команді, здається, гостро бракує харизматичних особистостей та лідерів. Скоріш за все, цього разу Луїс Енріке випустить в основі Жерара Морено, тому що Альваро Мората, відверто, не виправдав очікувань на вістрі. Також, найімовірніше, з перших хвилин на поле вийде Фабіан Руїс замість Педрі. Іспанці не програють дев'ять матчів поспіль після поразки в Києві від нашої збірної, а в останніх трьох вони ще й не пропускають.

Поляки розчарували ще більше, несподівано програвши Словаччині (1:2). В останніх восьми матчах вони перемогли тільки раз – збірну Андорри (3:0). Подейкують, що футболісти просто не розуміють вимог нового тренерського штабу на чолі з португальцем Паулу Соузою, плюс гра надто зациклена на Роберті Левандовському, якому словаки спокійно змогли перекрити кисень. Єдиний гол за "кадру" тоді забив Лінетті.

Поляк Гжегож Крихов'як сьогодні не зіграє через вилучення в минулій грі, і це втрата.

Іспанці зобов'язані перемагати і, думаю, досягнуть цього, хоч і, можливо, не без зусиль – 2:1, 1:0 або, якщо гра даватиметься, 3:1.

Луїс Енріке і його збірна Іспанії / Фото: Reuters

Аналітики FAVBET також називають Іспанію безумовним фаворитом цього матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.41, на нічию – 4.65, на перемогу Польщі – 10.00. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь іспанців.

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