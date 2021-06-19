19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Венгрия – Франция: прогноз на матч Евро-2020 от комментатора

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
19 июня, 12:32
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В субботнем поединке команд группы F в Будапеште комментатор Кирилл Круторогов предрекает уверенную победу французов – со счетом 2:0 или 3:0
Форвард сборной Франции Карим Бензема
Форвард сборной Франции Карим Бензема / Фото: Reuters

В первом матче субботы, 19 июня, на Евро-2020 в Будапеште играют команды группы F. Венгрия принимает Францию. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Венгрия – Франция доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на поединок от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Венгрия – Франция: где смотреть матч Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ

Венгры достойно выглядели в поединке против Португалии, выдержав 84 минуты, пока не пропустили первый гол от Геррейру. Итоговый счет 0:3 не говорит об их очевидной слабости. Команда Росси оказалась очень хорошо организованной и неуступчивой. Но серия венгров без поражений прервалась на отметке в 11 матчей.

Парадоксально, но в истории противостояний с Францией преимущество на стороне сборной Венгрии – 12 побед при трех ничьих и восьми поражениях. В том числе одно из самых позорных в истории "ле бле" со счетом 1:13, правда, случилось это почти сто лет назад – в 1927-м. Последняя победа венгров пришлась на 1976 год. А вот пять предыдущих встреч неизменно завершались в пользу французов. Правда, уже 16 лет они не пересекались.

Команда Дидье Дешама в первом туре минимально обыграла немцев 1:0, благодаря автоголу Хуммельса, но выглядела куда ярче соперника и могла забивать больше. Особой ротации у французов ждать не стоит – они планируют добыть победу и обеспечить себе путевку в плей-офф. Хотя во втором тайме при комфортном счете тренерский штаб может провести ряд замен, чтобы лучше подготовить команду к заключительному матчу в группе.

Конечно же, сборная Франции фаворит. Думаю, она победит и не пропустит, вопрос только в количестве забитых голов – думаю, 2:0 или 3:0.

Венгрия – Франция на Евро-2020
Венгрия – Франция на Евро-2020 / Фото: Reuters

Большим фаворитом поединка называют Францию и аналитики FAVBET. На ее победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 5.70, на победу Венгрии – 13.50. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу французов.

Смотрите, как на старте Евро Венгрия проиграла Португалии 0:3

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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