20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Где и во сколько смотреть матч Швейцария – Турция

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июня, 16:37
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В последнем туре группы А в Баку встречаются сборные, которые сохраняют шансы выйти в 1/8 финала чемпионата Европы, команды ничья не устраивает
Швейцарские болельщики верят в свою команду
Швейцарские болельщики верят в свою команду / Фото: AFP

Сегодня Евро закончится минимум для одной из команд, которые встретятся в Баку. Хотя если будет ничья то с чемпионатом Европы распрощаются обе сборные. Чтобы сохранить надежду на плей-офф туркам нужно крупно побеждать.

Вот такие расклады перед матчем Швейцария – Турция, который начнется в 19:00 на Олимпийском стадионе.

Где смотреть матч Швейцария – Турция

Мы ведем мультимедийную трансляцию матча Швейцария – Турция с видео повтором голов. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Также игру можно посмотреть в интернете с помощью сервиса OLL.TV.

Напомним, что параллельно в этой группе будет проходить еще один матч. Следите за поединком Италия – Уэльс в нашем онлайне. Кстати, одна из этих команд может стать соперником Украины в 1/8 финала.

В прошлом туре Швейцария разгромно проиграла Италии – 0:3.

А Турция уступила Уэльсу – 0:2.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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