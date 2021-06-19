19 июня 25’
Венгрия 0
Франция 0
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Испания – Польша: прогноз Кирилла Круторогова на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
19 июня, 16:12
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Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что в поединке второго тура Евро-2020 с поляками сборная Испании выйдет с новым нападающим и добьется победы
Сборная Испании по футболу
Сборная Испании по футболу / Фото: Reuters

В субботу, 19 июня, сборная Испании проведет свой второй поединок на чемпионате Европы. Одному из фаворитов турнира будет противостоять Польша с Робертом Левандовски. Начало матча в Севилье – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Испания – Польша доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на это противостояние от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Испания – Польша: где и когда смотреть матч Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИСПАНИЯ – ПОЛЬША

"Фурия роха" намучилась со шведами и хоть владела мячом огромный процент времени, не смогла создать достаточно моментов и ничего не реализовала, поэтому довольствовалась всего лишь нулевой ничьей. При весьма достойной и молодой команде, кажется, им остро не хватает харизматичных личностей и лидеров. Скорее всего, на этот раз Луис Энрике выпустит в основе Жерара Морено, потому что Альваро Мората, откровенно, не оправдал ожиданий на острие. Также, вероятнее всего, с первых минут на поле выйдет Фабиан Руис вместо Педри. Испанцы не проигрывают девять матчей подряд после поражения в Киеве от нашей сборной, а в последних трех они еще и не пропускают.

Поляки разочаровали еще больше, внезапно проиграв Словакии (1:2). В последних восьми матчах они победили только раз – сборную Андорры (3:0). Поговаривают, что футболисты попросту не понимают требований нового тренерского штаба во главе с португальцем Паулу Соузой, плюс игра очень зациклена на Роберте Левандовски, которому словаки спокойно смогли перекрыть кислород. Единственный гол за "кадру" тогда забил Линетти.

Поляк Гжегож Крыховяк сегодня не сыграет из-за удаления в прошлой игре, и это потеря.

Испанцы обязаны побеждать и, думаю, добьются этого, хоть и, возможно, не без труда – 2:1, 1:0 или, если пойдет игра, 3:1.

Луис Энрике и его сборная Испании
Луис Энрике и его сборная Испании / Фото: Reuters

Аналитики FAVBET также называют Испанию явным фаворитом этого матча. На ее победу установлен коэффициент 1.41, на ничью – 4.65, на победу Польши – 10.00. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу испанцев.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Польша Польша Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Смотрите, как накануне в этой группе Швеция обыграла Словакию 1:0

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
0:0 (25’)
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19:00
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22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
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