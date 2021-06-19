Испания – Польша: прогноз Кирилла Круторогова на матч Евро-2020

Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что в поединке второго тура Евро-2020 с поляками сборная Испании выйдет с новым нападающим и добьется победы

Сборная Испании по футболу / Фото: Reuters

В субботу, 19 июня, сборная Испании проведет свой второй поединок на чемпионате Европы. Одному из фаворитов турнира будет противостоять Польша с Робертом Левандовски. Начало матча в Севилье – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Испания – Польша доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на это противостояние от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИСПАНИЯ – ПОЛЬША

"Фурия роха" намучилась со шведами и хоть владела мячом огромный процент времени, не смогла создать достаточно моментов и ничего не реализовала, поэтому довольствовалась всего лишь нулевой ничьей. При весьма достойной и молодой команде, кажется, им остро не хватает харизматичных личностей и лидеров. Скорее всего, на этот раз Луис Энрике выпустит в основе Жерара Морено, потому что Альваро Мората, откровенно, не оправдал ожиданий на острие. Также, вероятнее всего, с первых минут на поле выйдет Фабиан Руис вместо Педри. Испанцы не проигрывают девять матчей подряд после поражения в Киеве от нашей сборной, а в последних трех они еще и не пропускают.

Поляки разочаровали еще больше, внезапно проиграв Словакии (1:2). В последних восьми матчах они победили только раз – сборную Андорры (3:0). Поговаривают, что футболисты попросту не понимают требований нового тренерского штаба во главе с португальцем Паулу Соузой, плюс игра очень зациклена на Роберте Левандовски, которому словаки спокойно смогли перекрыть кислород. Единственный гол за "кадру" тогда забил Линетти.

Поляк Гжегож Крыховяк сегодня не сыграет из-за удаления в прошлой игре, и это потеря.

Испанцы обязаны побеждать и, думаю, добьются этого, хоть и, возможно, не без труда – 2:1, 1:0 или, если пойдет игра, 3:1.

Луис Энрике и его сборная Испании / Фото: Reuters

Аналитики FAVBET также называют Испанию явным фаворитом этого матча. На ее победу установлен коэффициент 1.41, на ничью – 4.65, на победу Польши – 10.00. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу испанцев.

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