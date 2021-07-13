Фатальный пенальти Англии: футболисты сборной в шоке, что тренер доверил бить тинейджеру

Во время исполнения 11-метровых на тренировках 19-летний Сака был одним из лучших, но в финале Евро парень не смог пробить Доннарумму, что оставило Англию без трофея

Сака, незабитый пенальти в финале Евро / Фото: Reuters

Часть игроков сборной Англии была шокирована решением главного тренера Гарета Саутгейта доверить пробитие пятого пенальти в финале Евро-2020 с Италией Букайо Сака. Напомним, удар 19-летнего полузащитника Арсенала парировал Джанлуиджи Доннарумма, что принесло трофей итальянцам.

Как сообщает Daily Mail, Сака выбрали из-за его выдающегося показателя реализации пенальти на тренировках. Саутгейт отслеживал работу игроков на протяжении всего минувшего сезона, в конце каждого занятия они пробивали 11-метровые. Ассистент тренера Стив Холланд зафиксировал все попытки игроков, составив рейтинговую таблицу лучших пенальтистов.

В частности, Сака бил пенальти лучше Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо (как и он, сплоховавших в финале Евро).

Тем не менее многие игроки сборной Англии были поражены тем фактом, что Саутгейт назначил исполнителем ключевого пенальти подростка, для которого финал Евро-2020 был лишь девятым матчем в национальной команде.

В итоге, Сака не совладал с нервами – его удар стал добычей кипера Италии, признанного лучшим игроком турнира.

При этом ранее Моуринью размазал сборную Англии за отказ опытных игроков бить 11-метровые. "Сложно согласиться с выбором пенальтистов. Особенно с бьющим последним Сака. Это слишком сложно для молодого парня", – заявил Жозе.

Смотрите, как Сака не забил пенальти Доннарумме