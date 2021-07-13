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Курил в раздевалке "Уэмбли", пританцовывая на камеру: итальянец оторвался после финала

Елена Павлова Елена Павлова
13 июля, 11:08
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Защитник сборной Италии и Наполи Джованни Ди Лоренцо попал на камеру с сигаретой в раздевалке своей команды после победы на чемпионате Европы-2020
Джованни Ди Лоренцо забрал себе и немного сетки
Джованни Ди Лоренцо забрал себе и немного сетки / Фото: Reuters

Чемпионам можно все. Поэтому после победы над Англией в финале Евро-2020 в Лондоне защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо курил прямо в раздевалке своей команды и не прятался от камер своих партнеров по команде. После 1:1 в основное и дополнительное время на "Уэмбли" итальянцы выиграли Евро-2020 в серии 11-метровых – 3:2.

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Защитник Наполи Ди Лоренцо с сигаретой во рту попал на видео, которое выложил в сторис своего Instagram Франческо Ачерби. Однако футболист вовсе не стеснялся камеры и не прятал сигарету, когда понял, что его снимают, а просто продолжил танцевать с ней в руках.

Ранее эксперт из Украины назвал англичан клоунами. А их тренера и вовсе бы повесил на "Уэмбли". +

В свою очередь принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии.

Также с Апеннин пришло известие, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

А герой финала Евро-2020 запивал пиво колой на пресс-конференции. Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что он это заслужил.

Смотрите самые интересные моменты финала

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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