Курил в раздевалке "Уэмбли", пританцовывая на камеру: итальянец оторвался после финала

Защитник сборной Италии и Наполи Джованни Ди Лоренцо попал на камеру с сигаретой в раздевалке своей команды после победы на чемпионате Европы-2020

Джованни Ди Лоренцо забрал себе и немного сетки / Фото: Reuters

Чемпионам можно все. Поэтому после победы над Англией в финале Евро-2020 в Лондоне защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо курил прямо в раздевалке своей команды и не прятался от камер своих партнеров по команде. После 1:1 в основное и дополнительное время на "Уэмбли" итальянцы выиграли Евро-2020 в серии 11-метровых – 3:2.

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Защитник Наполи Ди Лоренцо с сигаретой во рту попал на видео, которое выложил в сторис своего Instagram Франческо Ачерби. Однако футболист вовсе не стеснялся камеры и не прятал сигарету, когда понял, что его снимают, а просто продолжил танцевать с ней в руках.

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В свою очередь принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии.

Также с Апеннин пришло известие, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

А герой финала Евро-2020 запивал пиво колой на пресс-конференции. Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что он это заслужил.

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