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Турнир под Месси: победителей Евро и Кубка Америки могут свести в матче за Суперкубок мира

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 июля, 10:36
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В Южной Америке решили выяснить, кто сильнее: победитель Евро-2020 или лучшая команда Кубка Америки. Поединок межу Италией и Аргентиной могут провести в 2022 году
Италия и Аргентина могут разыграть Суперкубок мира
Италия и Аргентина могут разыграть Суперкубок мира / Фото: REUTERS

Лионель Месси наконец выиграл первый трофей со сборной Аргентины и тут же может получить еще одну возможность. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с идеей провести поединок между победителем Евро-2020 сборной Италии и обладателем Кубка Америки сборной Аргентины за своеобразный Суперкубок мира.

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Ранее сильнейшие команды континентальных чемпионатов встречались на Кубке Конфедераций, но в 2017 году турнир был упразднен, а вместо него будут проводить клубный чемпионат мира по новому формату.

Журналист Луис Мазариегос, опубликовавший в Twitter информацию о потенциальном поединке, предположил, что в 2021 году вряд ли появится возможность встречи из-за календаря, но его можно будет провести в 2022 году.

Кстати, в декабре 2022 года пройдет чемпионат мира в Катаре. Так что Италия и Аргентина получат возможность встретиться на поле и без матча за Суперкубок.

Ранее мы писали, что Месси посвятил Марадоне победу на Кубке Америки. Знаменитый аргентинский футболист после первого трофея со сборной вспомнил и своего великого предшественника, и всех своих соотечественников.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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