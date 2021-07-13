Турнир под Месси: победителей Евро и Кубка Америки могут свести в матче за Суперкубок мира

В Южной Америке решили выяснить, кто сильнее: победитель Евро-2020 или лучшая команда Кубка Америки. Поединок межу Италией и Аргентиной могут провести в 2022 году

Италия и Аргентина могут разыграть Суперкубок мира / Фото: REUTERS

Лионель Месси наконец выиграл первый трофей со сборной Аргентины и тут же может получить еще одну возможность. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с идеей провести поединок между победителем Евро-2020 сборной Италии и обладателем Кубка Америки сборной Аргентины за своеобразный Суперкубок мира.

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Ранее сильнейшие команды континентальных чемпионатов встречались на Кубке Конфедераций, но в 2017 году турнир был упразднен, а вместо него будут проводить клубный чемпионат мира по новому формату.

Журналист Луис Мазариегос, опубликовавший в Twitter информацию о потенциальном поединке, предположил, что в 2021 году вряд ли появится возможность встречи из-за календаря, но его можно будет провести в 2022 году.

Кстати, в декабре 2022 года пройдет чемпионат мира в Катаре. Так что Италия и Аргентина получат возможность встретиться на поле и без матча за Суперкубок.

Ранее мы писали, что Месси посвятил Марадоне победу на Кубке Америки. Знаменитый аргентинский футболист после первого трофея со сборной вспомнил и своего великого предшественника, и всех своих соотечественников.