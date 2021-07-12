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"Они убежали от ответственности": Моуринью жестко размазал сборную Англии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 июля, 12:29
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Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью разобрал поражение Англии в финале чемпионата Европы, он удивлен тем, что опытные футболисты отказались бить пенальти
Моуриньо удивлен, что Сака бил последний пенальти
Моуриньо удивлен, что Сака бил последний пенальти

Сборная Англии потерпела поражение в финале чемпионата Европы. В серии послематчевых пенальти англичане забили лишь дважды из пяти ударов. При том, что вышедшие на замену Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не реализовали свои попытки.

Это и послужило поводом для бывшего тренера Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью раскритиковать наставника Англии Гарета Саутгейта и опытных игроков.

"Я хотел бы затронуть момент, который мне как тренеру остался непонятным, а именно замену Уокера и Хендерсона на Рэшфорда и Санчо.

Перед розыгрышем углового вы теряете двух хороших защитников и меняете их на двух игроков, которым нужно вливаться в игру, да еще и не защитников. Англия могла проиграть еще тогда. Я этого не мог понять.

Потом выбор пенальтистов. Думаю, сложно согласиться, особенно с бьющим последним Сакой. Это слишком сложно для молодого парня.

А игроки, которые должны были быть там, убежали от ответственности. И поскольку Гарет честный парень, который защищает своих футболистов, я не верю, что Гарет когда-либо скажет, что игрок A или игрок B избежал ответственности, спрятался или сказал, что не готов.

Потому что я на 100 процентов уверен, что один игрок, который мог быть в этой команде, не был в ней, потому что в полуфинале чемпионата мира-2018 отказался пробить пенальти.

Иногда такие ситуации случаются, и честные люди, такие как Гарет, не разоблачают игроков. Неважно, великий ты игрок или нет, в этой ситуации где был Стерлинг? Где был Стоунс? И где был Люк Шоу?

И почему Хендерсон или Уокер не остались на поле, потому что на самом деле Рэшфорду и Санчо очень, очень трудно выйти и исполнить пенальти после одного касания мяча. А доверять решающий пенальти Саке — думаю, для него это слишком", – цитирует Моуринью The Mirror.

Напомним, что лучшим игроком Евро-2020 признали безработного.

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9
2
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4
3
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3
4:5
4
4
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0
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И
Г
О
1
Бельгия
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7:1
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2
Дания
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3
3
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3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
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Северная Македония
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И
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Англия
3
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7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
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4:3
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4
Шотландия
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1
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И
Г
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1
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4:2
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2
Испания
3
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5
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Словакия
3
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3
4
Польша
3
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И
Г
О
1
Франция
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4:3
5
2
Германия
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