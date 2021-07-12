"Вони втекли від відповідальності": Моурінью жорстко розмазав збірну Англії

Знаменитий португальський тренер Жозе Моурінью розібрав поразку Англії в фіналі чемпіонату Європи, він здивований тим, що досвідчені футболісти відмовилися бити пенальті

Моуріньо здивований, що Сака бив останній пенальті

Збірна Англії зазнала поразки у фіналі чемпіонату Європи. У серії післяматчевих пенальті англійці забили лише двічі з п'яти ударів. Разом з тим, Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака, які вийшли на заміну, не реалізували свої спроби.

Це і стало приводом для колишнього тренера Челсі і Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо розкритикувати наставника Англії Гарета Саутгейта і досвідчених гравців.

"Я хотів би сказати про момент, який мені як тренеру залишився незрозумілим, а саме заміну Вокера і Гендерсона на Решфорда і Санчо.

Перед розіграшем кутового ви втрачаєте двох хороших захисників і міняєте їх на двох гравців, яким потрібно вливатися в гру, та ще й не захисників. Англія могла програти ще тоді. Я цього не міг зрозуміти.

Потім вибір пенальтистів. Думаю, складно погодитися, особливо з тим, що бив останнім Сака. Це занадто складно для молодого хлопця.

А гравці, які повинні були бути там, втекли від відповідальності. І оскільки Гарет чесний хлопець, який захищає своїх футболістів, я не вірю, що Гарет коли-небудь скаже, що гравець A або гравець B уникнув відповідальності, сховався або сказав, що не готовий.

Тому що я на 100 відсотків упевнений, що один гравець, який міг бути в цій команді, не був у ній, тому що у півфіналі чемпіонату світу-2018 відмовився пробити пенальті.

Іноді такі ситуації трапляються, і чесні люди, такі як Гарет, не викривають гравців. Неважливо, великий ти гравець чи ні, в цій ситуації де був Стерлінг? Де був Стоунс? І де був Люк Шоу?

І чому Гендерсон або Вокер не залишилися на полі, тому що насправді Решфорду і Санчо дуже, дуже важко вийти і виконати пенальті після одного дотику до м'яча. А довіряти вирішальний пенальті Саку – думаю, для нього це занадто" , – цитує Моурінью The Mirror.

Нагадаємо, що найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного .