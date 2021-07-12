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Найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного. Але він – герой фіналу Італія – Англія

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 08:39
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22-річний воротар Джанлуїджі Доннарумма отримав приз від УЄФА, пропустивши в семи матчах турніру чотири м'ячі. У вирішальному поєдинку він відбивав пенальті
/ Фото: Reuters

У ніч на понеділок чемпіонат Європи з футболу став історією. У фіналі Італія обіграла Англію в серії пенальті і взяла трофей вперше з 1968 року. А найкращим гравцем турніру УЄФА визнав голкіпера переможців Джанлуїджі Доннарумма.

Про це повідомив офіційний сайт Євро-2020. Рішення прийняла велика команда технічних спостерігачів УЄФА.

Цікаво, що молодий воротар провів на полі 719 хвилин – більше за всіх учасників турніру. На груповому етапі він не пропустив жодного м'яча, а потім дозволяв забивати собі по одному в кожному матчі плей-оф. У фінальному протистоянні з англійцями він двічі виручав команду в серії пенальті. Також одного разу парирував удар в півфінальній "лотереї" з іспанцями.

Дізнайтеся, що Бонуччі – автор найстарішого гола на Євро.

Зараз Доннарумма – офіційно безробітний. Його контракт з Міланом закінчився, а італійський гранд чомусь не знайшов можливості утримати воротаря. Очікується, що найближчими днями Джанлуїджі підпише контракт з французьким ПСЖ. Ресурс Transfermarkt оцінює хлопця в 60 мільйонів євро.

Читайте також: фани збірної Англії били людей на "Вемблі".

Дивіться огляд фіналу:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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