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Эхо победы Италии на Евро: Манчини готовят новое гражданство

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 10:36
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После выигрыша чемпионата Европы тренер сборной Италии Роберто Манчини может стать гражданином Шотландии – для нее он сродни герою Храброго сердца
Манчини - итальянский Уильям Уоллес
Манчини - итальянский Уильям Уоллес / Фото: Reuters

Шотландская газета The National предложила наградить главного тренера сборной Италии Роберто Манчини гражданством своей страны за победу над Англией в финале Евро-2020 по пенальти.

"Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландии, который боролся за независимость от Англии) почетным гражданином Шотландии. Призываем читателей The National поспособствовать награждению Манчини за заслуги перед Шотландией", – написала The National в Twitter, разместив фотографию Манчини на обложке нового выпуска

Напомним, накануне финала Евро-2020 шотландская газета The National поместила Роберто Манчини на обложку в образе героя "Храброго сердца" Уильяма Уоллеса. Этот фильм с Мелом Гибсоном в главной роли рассказывает о борьбе Шотландии за свою независимость против господства Англии.

При этом рядом с изображением Манчини тогда шел текст: "Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не можем допустить, чтобы они еще 55 лет болтали об этом!"

Имелось в виду, что последние 55 лет главным предметом гордости английских фанов являлся выигрыш домашнего ЧМ-1966. Добавить к нему титул победителей Евро-2020 англичанам, к радости шотландцев, не удалось.

"Это было забавно. Но мы должны сосредоточиться только на футболе. В конце концов, это всего лишь футбольный матч", – говорил о своем сравнении с Уильямом Уоллесом Роберто Манчини перед финалом Евро

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Тем не менее, как позже стало известно, тренер сборной Италии сохранил и забрал с собой из Лондона выпуск газеты, где он был представлен в роли шотландского героя.

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A
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E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
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0
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Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
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3
Португалия
3
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4
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Венгрия
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