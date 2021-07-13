Эхо победы Италии на Евро: Манчини готовят новое гражданство

После выигрыша чемпионата Европы тренер сборной Италии Роберто Манчини может стать гражданином Шотландии – для нее он сродни герою Храброго сердца

Манчини - итальянский Уильям Уоллес / Фото: Reuters

Шотландская газета The National предложила наградить главного тренера сборной Италии Роберто Манчини гражданством своей страны за победу над Англией в финале Евро-2020 по пенальти.

"Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландии, который боролся за независимость от Англии) почетным гражданином Шотландии. Призываем читателей The National поспособствовать награждению Манчини за заслуги перед Шотландией", – написала The National в Twitter, разместив фотографию Манчини на обложке нового выпуска

Напомним, накануне финала Евро-2020 шотландская газета The National поместила Роберто Манчини на обложку в образе героя "Храброго сердца" Уильяма Уоллеса. Этот фильм с Мелом Гибсоном в главной роли рассказывает о борьбе Шотландии за свою независимость против господства Англии.

При этом рядом с изображением Манчини тогда шел текст: "Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не можем допустить, чтобы они еще 55 лет болтали об этом!"

Имелось в виду, что последние 55 лет главным предметом гордости английских фанов являлся выигрыш домашнего ЧМ-1966. Добавить к нему титул победителей Евро-2020 англичанам, к радости шотландцев, не удалось.

"Это было забавно. Но мы должны сосредоточиться только на футболе. В конце концов, это всего лишь футбольный матч", – говорил о своем сравнении с Уильямом Уоллесом Роберто Манчини перед финалом Евро

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Тем не менее, как позже стало известно, тренер сборной Италии сохранил и забрал с собой из Лондона выпуск газеты, где он был представлен в роли шотландского героя.