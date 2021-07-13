Фатальний пенальті Англії: футболісти збірної в шоці, що тренер довірив бити тінейджеру

Під час виконання 11-метрових на тренуваннях 19-річний Сака був одним з найкращих, але у фіналі Євро хлопець не зміг пробити Доннарумму, що залишило Англію без трофея

Сака, незабитий пенальті в финалі Євро / Фото: Reuters

Частину гравців збірної Англії шоковало рішенням головного тренера Гарета Саутгейта довірити пробиття п'ятого пенальті у фіналі Євро-2020 з Італією Букайо Сака. Нагадаємо, удар 19-річного півзахисника Арсеналу парирував Джанлуїджі Доннарумма, що принесло трофей італійцям.

Як повідомляє Daily Mail, Сака вибрали з урахуванням його видатного показника реалізації пенальті на тренуваннях. Саутгейт відстежував роботу гравців протягом всього минулого сезону, наприкінці кожного заняття вони пробивали 11-метрові. Асистент тренера Стів Голланд зафіксував всі спроби гравців, склавши рейтингову таблицю найкращих пенальтістів.

Зокрема, Сака бив пенальті краще за Маркуса Рашфорда і Джейдона Санчо (котрі, як і він, не забили з позначки в фіналі Євро).

Попри це, багато гравців збірної Англії були приголомшені тим фактом, що Саутгейт призначив виконавцем вирішального пенальті підлітка, для якого фінал Євро-2020 був лише дев'ятим матчем за національну команду.

У підсумку Сака не впорався з нервами – його удар став здобиччю кіпера Італії, визнаного найкращим гравцем турніру.

При цьому раніше Моурінью розмазав збірну Англії за відмову досвідчених гравців виконати 11-метрові. "Складно погодитися з вибором пенальтістів. Особливо з Сака, що бив останнім. Це занадто складно для молодого хлопця", – заявив Жозе.

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