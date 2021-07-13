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Никто на Евро не обыграл этих двоих! Уникальное достижение непроходимых центурионов Италии

Елена Павлова Елена Павлова
13 июля, 11:53
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Пара центральных защитников сборной Италии и туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини стали настоящей проблемой для нападающих на Евро-2020
Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини с трофеем Евро-2020
Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини с трофеем Евро-2020 / Фото: Reuters

Уже легендарная пара центральных защитников сборной Италии и туринского Ювентуса – 34-летний Леонардо Бонуччи и 36-летний Джорджио Кьеллини – установили на чемпионате Европы-2020 феноменальное достижение. Напомним, что после 1:1 в основное и дополнительное время финала с Англией на "Уэмбли" итальянцы выиграли Евро-2020 в серии пенальти – 3:2.

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Оказалось, что за восемь встреч на чемпионате никто не смог пройти итальянских центурионов в личной дуэли.

"Ни один из соперников на Евро-2020 не переиграл Бонуччи и Кьеллини один на один. Мастера искусства защиты", – сообщил в своем Twitter ESPN FC

Кьеллини собирался заканчивать карьеру в сборной после Евро-2020, но Бонуччи обещает его уговорить махнуть вместе на чемпионат мира-2022 в Катар.

Бонуччи и Кьеллини вместе с трофеем
Бонуччи и Кьеллини вместе с трофеем / Фото: Instagram

В свою очередь принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии.

Также с Апеннин пришло известие, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

А герой финала Евро-2020 запивал пиво колой на пресс-конференции. Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что он это заслужил.

Смотрите самые интересные моменты финала

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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