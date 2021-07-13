Никто на Евро не обыграл этих двоих! Уникальное достижение непроходимых центурионов Италии

Пара центральных защитников сборной Италии и туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини стали настоящей проблемой для нападающих на Евро-2020

Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини с трофеем Евро-2020 / Фото: Reuters

Уже легендарная пара центральных защитников сборной Италии и туринского Ювентуса – 34-летний Леонардо Бонуччи и 36-летний Джорджио Кьеллини – установили на чемпионате Европы-2020 феноменальное достижение. Напомним, что после 1:1 в основное и дополнительное время финала с Англией на "Уэмбли" итальянцы выиграли Евро-2020 в серии пенальти – 3:2.

Читайте также: Курил в раздевалке "Уэмбли", пританцовывая на камеру: итальянец оторвался после финала

Оказалось, что за восемь встреч на чемпионате никто не смог пройти итальянских центурионов в личной дуэли.

"Ни один из соперников на Евро-2020 не переиграл Бонуччи и Кьеллини один на один. Мастера искусства защиты", – сообщил в своем Twitter ESPN FC

Кьеллини собирался заканчивать карьеру в сборной после Евро-2020, но Бонуччи обещает его уговорить махнуть вместе на чемпионат мира-2022 в Катар.

Бонуччи и Кьеллини вместе с трофеем / Фото: Instagram

В свою очередь принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии.

Также с Апеннин пришло известие, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

А герой финала Евро-2020 запивал пиво колой на пресс-конференции. Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что он это заслужил.

Смотрите самые интересные моменты финала