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Взбешенный Луческу выбежал в центр поля и был удален по ходу матча с "Колосом" (видео)

12 декабря, 18:36

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер "Динамо" крайне недоволен судейством херсонца Игоря Пасхала

Мирча Луческу был удален по ходу матча "Динамо" – "Колос" за несогласие с херсонским арбитром Игорем Пасхалом, который после просмотра VAR показал красную карточку динамовцу Владимиру Шепелеву. На момент изгнания главного тренера киевлян в начале второго тайма "Динамо" проигрывало "Колосу" 0:1. Но в итоге матч завершился вничью 2:2.

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Отметим, что недовольный удалением Шепелева Луческу выбежал прямо в центр поля, чтобы высказать свое негодование судье.

Видео удаления Луческу – на 54-й минуте матча

"Динамо" – "Колос": прямая видеотрансляция матча

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Читайте также: Луческу впервые увезет "Динамо" из Киева: названо место сбора

Ранее мы писали, что после победы над Ребровым "Динамо" может потерять Луческу. Мирча молчит об усилении команды. Но если не получит его, может красиво уйти.

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Между тем Игорь Суркис слухи об уходе Луческу называет раскачиванием ситуации. Босс "бело-синих" сравнивает Мирчу с Лобановским и заверяет, что у румына нет никакого желания покидать Киев.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош"

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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