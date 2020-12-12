Взбешенный Луческу выбежал в центр поля и был удален по ходу матча с "Колосом" (видео)

Мирча Луческу был удален по ходу матча "Динамо" – "Колос" за несогласие с херсонским арбитром Игорем Пасхалом, который после просмотра VAR показал красную карточку динамовцу Владимиру Шепелеву. На момент изгнания главного тренера киевлян в начале второго тайма "Динамо" проигрывало "Колосу" 0:1. Но в итоге матч завершился вничью 2:2.

Реклама

Отметим, что недовольный удалением Шепелева Луческу выбежал прямо в центр поля, чтобы высказать свое негодование судье.

Видео удаления Луческу – на 54-й минуте матча

"Динамо" – "Колос": прямая видеотрансляция матча

Реклама

В тренде Украина направила иск в Лозанну. Будем судиться за результат футбольного матча

Читайте также: Луческу впервые увезет "Динамо" из Киева: названо место сбора

Ранее мы писали, что после победы над Ребровым "Динамо" может потерять Луческу. Мирча молчит об усилении команды. Но если не получит его, может красиво уйти.

Реклама

Между тем Игорь Суркис слухи об уходе Луческу называет раскачиванием ситуации. Босс "бело-синих" сравнивает Мирчу с Лобановским и заверяет, что у румына нет никакого желания покидать Киев.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама