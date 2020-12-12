Легионер "Динамо" махнул на машине в Данию, пока команда готовится к матчу с "Колосом"

А Де Пена устроил барбекю с вином в Уругвае

Сегодня "Динамо" проведет проведет заключительный матч года. В 13-го туре чемпионата Украины киевляне примут "Колос". Начало встречи в 17:00. А "Динамо" – "Колос" онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями. Однако два легионера команды Мирчи Луческу уже покинули расположение клуба.

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Уже отправился в отпуск датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, которому врачи запретили играть из-за проблем после COVID. Причем в Данию он решил добираться на машине. На своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото с заправки около своей машины и с двумя собаками, добавив подпись: "Следующая остановка – Дания".

Миккель Дуэлунд / Фото: Instagram

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В второй полузащитники Карлос Де Пена уже прилетел в Уругвай и дразнит фоловеров фото с едой. На одном из снимков Де Пена держит бокал вина и жарит барбекю.

Ранее на недели команда Мирчи Луческу победила "Ференцварош" – 1:0 и вышло в плей-офф Лиги Европы.

Смотрите, как "Динамо" играло с венграми

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