Українська
$ 28,08
33,99

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Легионер "Динамо" махнул на машине в Данию, пока команда готовится к матчу с "Колосом"

12 декабря, 15:07

Елена Павлова Елена Павлова

А Де Пена устроил барбекю с вином в Уругвае

Сегодня "Динамо" проведет проведет заключительный матч года. В 13-го туре чемпионата Украины киевляне примут "Колос". Начало встречи в 17:00. А "Динамо" – "Колос" онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями. Однако два легионера команды Мирчи Луческу уже покинули расположение клуба.

Реклама

Читайте также: "Динамо" – "Колос": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

Уже отправился в отпуск датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, которому врачи запретили играть из-за проблем после COVID. Причем в Данию он решил добираться на машине. На своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото с заправки около своей машины и с двумя собаками, добавив подпись: "Следующая остановка – Дания".

Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд / Фото: Instagram

Реклама

В второй полузащитники Карлос Де Пена уже прилетел в Уругвай и дразнит фоловеров фото с едой. На одном из снимков Де Пена держит бокал вина и жарит барбекю.

В тренде
"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментов

Ранее на недели команда Мирчи Луческу победила "Ференцварош" – 1:0 и вышло в плей-офф Лиги Европы.

Смотрите, как "Динамо" играло с венграми

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отпуск чемпионат Украины Динамо Киев легионер Миккель Дуэлунд УПЛ Карлос де Пена
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
"Мариуполь" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Чемпионат Украины: все результаты 12-го тура
Чемпионат Украины: все результаты 12-го тураЧУ по футболу
Сразу 20 зараженных в
Сразу 20 зараженных в "Днепре-1", но боссы УПЛ отказали в переносе воскресного матчаЧУ по футболу
Бывшая жена динамовца Караваева в день рождения согрела поклонников откровенными фото
Бывшая жена динамовца Караваева в день рождения согрела поклонников откровенными фотоФутбол
"Шахтер" – "Минай": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять