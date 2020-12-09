После победы над Ребровым "Динамо" может потерять Луческу

Мирча молчит об усилении команды. Но если не получит его, может красиво уйти

Мирча Луческу заинтриговал после победы "Динамо" над "Ференцварошем" 1:0, отвечая на вопрос, какие позиции в киевской команде он хотел бы усилить во время зимнего трансферного окна.

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По сути, Луческу не ответил на него, вместо этого расплывшись в комплиментах имеющимся игрокам.

Однако это не значит, что Луческу не хочет усиления. Хочет. И если не получит, то может покинуть "Динамо".

"Усиление зависит не от меня", – технично передал мяч на сторону президента "Динамо" Игоря Суркиса Мирча Луческу

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Мирча Луческу / Фото: Reuters

"Я тренирую игроков, которые у меня есть в команде, – добавил Мирча. – Я поздравляю своих подопечных с этим результатом, с выходом в Лигу Европы. Я тренировал этих ребят с самого начала сезона. Эти игроки выросли вместе с командой. Сегодня у нас в составе было восемь украинцев и всего три легионера, в составе "Ференцвароша" – наоборот, девять легионеров и всего два венгра. Это нелегко для роста команды. Благодарен ребятам за то, чего они добились"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Далее Луческу назвал первую причину, по которой он заслуживает усиления команды.

"Вместе с этими ребятами мы выиграли Суперкубок, пробились в Лигу чемпионов, вышли в еврокубковую весну и находимся на первом месте в чемпионате", – перечислил текущие достижения 75-летний румынский специалист. Пальцы загибать устанешь...

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Вторую причину ранее назвал наш сайт. Благодаря Луческу в этой Лиге чемпионов "Динамо" заработало 35,47 миллиона евро призовых от УЕФА – или свыше 1,2 миллиарда в украинской валюте. В предыдущие сезоны, с Хацкевичем и Михайличенко, о таких доходах "бело-синие" могли только мечтать.

"Динамо" Киев / Фото: Reuters

Похоже, достаточно аргументов для владельцев "Динамо", чтобы потратиться на усиление команды. Владельцы, конечно, могут возразить, что даже дорогие приобретения рискуют себя не оправдать (как в случае с Франом Солем) и более надежным, а заодно и перспективным путем могло бы стать развитие нынешних игроков. Но реакция на это Луческу может оказаться резкой.

"В случае с Луческу все решит зимний трансферный период, – предположил ранее ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. – Он уже реально не в том возрасте, не в том статусе, чтобы ставить свою репутацию под удар, как это было в "Зените", в сборной Турции. Ну сколько можно? Команда идет на первом месте, все красиво, но если он почувствует, что нет отдачи со стороны руководства, то может просто по состоянию здоровья красиво уйти"

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее в "Динамо" сватали 19-летнего бразильского форварда Линкольна. "Фламенго" за 80 процентов прав на игрока хочет порядка 4,7 млн евро.

Также мы писали об интересе "Динамо" к форварду "Олимпика" Шахабу – иранец с 8 голами в 11 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Добавим, что с нового года за "Динамо" сможет играть и нападающий Артем Беседин, у которого истекает срок дисквалификации за допинг.

Обзор матча "Динамо" – "Ференцварош" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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