Свыше миллиарда: названа сумма призовых "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевский клуб заработал 35,47 миллиона евро от УЕФА – или свыше 1,2 миллиарда в украинской валюте. И это еще не все

"Динамо" прилично заработало в этой Лиге чемпионов – 35,47 миллиона евро от УЕФА. Это более 1,2 миллиарда гривень.

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15,25 млн евро составили призовые киевлянам за выход в группу, 16,62 млн евро – за исторический клубный коэффициент и 3,6 млн евро (900 тыс. плюс 2,7 млн) – за октябрьскую выездную ничью 2:2 и вчерашнюю домашнюю победу 1:0 в матчах с "Ференцварошем".

Призовые в Лиге чемпионов-20/21: лидер и Украина

"Барселона" – 61,990 млн евро

"Шахтер" 42,602 млн евро

"Динамо" 35,470 млн евро

Реклама "Динамо" Киев / Фото: Reuters

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Напомним, благодаря победе над "Ференцварошем" "Динамо" завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии второго по силе еврокубка состоится 14 декабря в Ньоне, а матчи пройдут уже в феврале следующего года.

Выплаты участникам плей-офф Лиги Европы от УЕФА

Выход в 1/16 финала: 0,5 млн евро

Выход в 1/8 финала: 1,1 млн евро

Выход в 1/4 финала: 1,5 млн евро

Выход в 1/2 финала: 2,4 млн евро

Выход в финал: 4,5 млн евро

Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 млн евро

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Ференцварош"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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