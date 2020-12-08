"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментов

Киевляне принимали чемпиона Венгрии в последнем туре группового этапа и вырвали пропуск в евровесну

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" принимает на НСК "Олимпийский" венгерский "Ференцварош". Первый тайм в столице прошел без забитых мячей и без действительно голевых моментов. Однако в середине второй половины счет открыл Денис Попов и этот гол стал победным – 1:0.

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На 60-й минуте Де Пена навесил со штрафного, Кендзера перевел мяч на Попова, который опередил Харатина и пробил Дибуса. А ведь в матче с "Ювентусом" Луческу обвинил защитника в двух голах...

Смотрите лучшие моменты первого тайма

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Напомним, что "Динамо" и "Ференцварош" являлись аутсайдерами своей группы G. Команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва за пять поединков набрали лишь одно очко, расписав ничью 2:2 в очной встрече в Будапеште. Однако после этой победы киевляне имеют четыре очка и поднялись на третье место, которое дает возможность выступать в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее мы также рассказывали, что нужно было "Динамо", чтобы пройти в евровесну.

Смотрите, как "Динамо" и "Ференцварош" играли в Будапеште

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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