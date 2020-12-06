"Динамо" положило глаз на забивного иранца из "Олимпика"

Киевское "Динамо", основному форварду которого Владиславу Супряге не удается забить уже 13 матчей, в зимнее трансферное окно думает подписать нападающего, у которого с голами куда лучше. Игроком команды Мирчи Луческу может стать иранский нападающий донецкого "Олимпика" Захедитабар Шахаб.

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Об интересе "Динамо" к Шахабу сообщает Tasnim News Agency.

25-летний иранец с 8 голами (2 с пенальти) в 11 матчах является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Украины, опережая на два забитых мяча вингера "Динамо" Виктора Цыганкова.

Шахаб / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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По данным источника, Шахабом уже интересовался иранский "Персеполис", но "Олимпик" своего забивалу в клуб из Тегерана не отпустил.

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Отметим, что стоимость Шахаба аналитики Transfermarkt оценивают в 500 тысяч евро, а его контракт с "Олимпиком" истекает летом следующего года.

Сам иранец пока относительно своего будущего не определился. "Я выступаю за классную команду! Счастлив здесь. Не хочу ничего загадывать. Давайте дождемся хотя бы окончания первого круга, а там посмотрим, что будет дальше", – говорит форвард "Олимпика".

Добавим, что два своих последних гола Шахаб забил в воскресенье, 6 декабря, на стадионе "Динамо" имени Лобановского – благодаря дублю иранца "Олимпик" обыграл "Рух" 3:1.

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Стоит отметить, что "Динамо" и "Олимпик" связывают дружественные отношение, подтверждением чего является тот факт, что свои домашние матчи дончане проводят на клубной арене киевского клуба. Этот фактор может способствовать переходу Шахаба в лагерь динамовцев.

Смотрите, как забивает Шахаб

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