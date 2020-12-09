Герой "Динамо" с трудом дышал на поле и чувствует опустошение после выхода в Лигу Европы

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов, который забил победный гол в поединке 6-го тура Лиги чемпионов с "Ференцварошем" (1:0), рассказал о тяжелом поле и лучшей игре турнира. Напомним, что с третьего места в группе "Динамо" вышло в 1/16 финала Лиги Европы.

"Такая погода – очень тяжело дышалось. Команда отдала больше, чем все силы. Сейчас такое опустошение. Нет ни сил, ни эмоций. Хочется сесть и отдохнуть. Обе команды играли аккуратно. Но сказались и погодные условия. Качество газона было не очень, не такое, чтобы передачами играть. Из-за этого не было ни ударов, ничего. Но мы пытались комбинировать, правда, обрезались. Во втором тайме начали играть с помощью длинных передач. Уже получше было", – рассказал Попов ТК "Футбол".

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Денис Попов в борьбе с Игорем Харатиным / Фото: Reuters

О звании "Игрок матча"

"Это для меня первая кампания в Лиги чемпионов, конечно, приятно. Но главное, что мы выполнили поставленную задачу – вышли в евровесну. Поздравляю с этим клуб и всю команду".

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"Не буду говорить, что он что-то не так сказал, или я не согласен с его словами. Если он сказал, что мои два мяча, значит, мои два мяча. Мне, как игроку и профессионалу, нужно было это принять, сделать выводы и играть уже без таких ошибок".

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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За что может похвалить себя в Лиге чемпионов

"Никогда себя не хвалю. Что могу выделить, так это матч с "Барселоной" на выезде. Мы там не наиграли на поражение. Очень здорово играли, все хорошо получалось, но класс есть класс. Поэтому "Барса" тогда взяла 3 очка, но мы выглядели достойно и хорошо играли. Это огромный опыт для меня и всех молодых игроков. Дальше будет", – сказал Попов.

Ранее мы также давали все результаты вторника в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Динамо" переиграло "Ференцварош"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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