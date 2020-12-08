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Судный день "Динамо": расписание и результаты вторника в Лиге чемпионов

8 декабря, 05:40

Олег Люлька Олег Люлька

Все о поединках 8 декабря в ЛЧ – кто с кем играет, трансляции, котировки, обновляемые счета матчей и турнирные таблицы

Во вторник, 8 декабря, проходят восемь матчей заключительного, шестого, тура Лиги чемпионов в четырех группах. Среди них – поединок "Динамо" – "Ференцварош" в Киеве за третье место в квартете G и путевку в 1/16 Лиги Европы. Ниже – расписание всех матчей дня с трансляциями и котировками букмекеров, обновляемые результаты и таблицы групп.

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Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

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Группа G

22:00 "Динамо" – "Ференцварош"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.82 – 3.90 – 4.45

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22:00 "Барселона" – "Ювентус"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.10 – 3.80 – 3.40

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Группа F

19:55 "Лацио" – "Брюгге"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.68 – 4.20 – 5.00

19:55 "Зенит" – "Боруссия" Д
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 4.65 – 4.10 – 1.74

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Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
5
3
1
1
10
4
6
10
Забитые 10
Пропущеные 4
Разница 6
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
ЛациоЛациоЛац
5
2
3
0
9
5
4
9
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
3
БрюггеБрюггеБрю
5
2
1
2
6
8
-2
7
Забитые 6
Пропущеные 8
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н В
4
ЗенитЗенитЗен
5
0
1
4
3
11
-8
1
Забитые 3
Пропущеные 11
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П П

Группа E

В тренде
Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

22:00 "Ренн" -"Севилья"
Букмекеры: 3.25 – 3.40 – 2.32

22:00 "Челси" – "Краснодар"
Букмекеры: 1.30 – 6.00 – 10.50

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
5
4
1
0
13
1
12
13
Забитые 13
Пропущеные 1
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
СевильяСевильяСев
5
3
1
1
6
7
-1
10
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П В В В Н
3
КраснодарКраснодарКра
5
1
1
3
5
10
-5
4
Забитые 5
Пропущеные 10
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П П Н
4
РеннРеннРен
5
0
1
4
2
8
-6
1
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Группа H

22:00 "Лейпциг" – "Манчестер Юнайтед"
Букмекеры: 2.34 – 3.85 – 2.91

22:00 "ПСЖ" – "Истанбул Башакшехир"
Букмекеры: 1.11 – 11.50 – 22.00

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
5
3
0
2
8
5
3
9
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П В П
2
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
5
3
0
2
13
7
6
9
Забитые 13
Пропущеные 7
Разница 6
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ЛейпцигЛейпцигЛей
5
3
0
2
8
10
-2
9
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ИстанбулИстанбулИст
5
1
0
4
6
13
-7
3
Забитые 6
Пропущеные 13
Разница -7
Результаты последних матчей: П П В П П

Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Смотрите, как "Динамо" играло с "Ференцварошем" в Будапеште

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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расписание Лига чемпионов результаты Динамо Киев Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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