Судный день "Динамо": расписание и результаты вторника в Лиге чемпионов

Все о поединках 8 декабря в ЛЧ – кто с кем играет, трансляции, котировки, обновляемые счета матчей и турнирные таблицы

Во вторник, 8 декабря, проходят восемь матчей заключительного, шестого, тура Лиги чемпионов в четырех группах. Среди них – поединок "Динамо" – "Ференцварош" в Киеве за третье место в квартете G и путевку в 1/16 Лиги Европы. Ниже – расписание всех матчей дня с трансляциями и котировками букмекеров, обновляемые результаты и таблицы групп.

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Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

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Группа G

22:00 "Динамо" – "Ференцварош"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.82 – 3.90 – 4.45

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22:00 "Барселона" – "Ювентус"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.10 – 3.80 – 3.40

Группа F

19:55 "Лацио" – "Брюгге"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.68 – 4.20 – 5.00

19:55 "Зенит" – "Боруссия" Д

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 4.65 – 4.10 – 1.74

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Группа E

22:00 "Ренн" -"Севилья"

Букмекеры: 3.25 – 3.40 – 2.32

22:00 "Челси" – "Краснодар"

Букмекеры: 1.30 – 6.00 – 10.50

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Группа H

22:00 "Лейпциг" – "Манчестер Юнайтед"

Букмекеры: 2.34 – 3.85 – 2.91

22:00 "ПСЖ" – "Истанбул Башакшехир"

Букмекеры: 1.11 – 11.50 – 22.00

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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