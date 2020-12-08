Судный день "Динамо": расписание и результаты вторника в Лиге чемпионов

Во вторник, 8 декабря, проходят восемь матчей заключительного, шестого, тура Лиги чемпионов в четырех группах. Среди них – поединок "Динамо" – "Ференцварош" в Киеве за третье место в квартете G и путевку в 1/16 Лиги Европы. Ниже – расписание всех матчей дня с трансляциями и котировками букмекеров, обновляемые результаты и таблицы групп.
Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.
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Группа G
22:00 "Динамо" – "Ференцварош"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.82 – 3.90 – 4.45
22:00 "Барселона" – "Ювентус"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.10 – 3.80 – 3.40
Группа F
19:55 "Лацио" – "Брюгге"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.68 – 4.20 – 5.00
19:55 "Зенит" – "Боруссия" Д
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 4.65 – 4.10 – 1.74
Группа E
22:00 "Ренн" -"Севилья"
Букмекеры: 3.25 – 3.40 – 2.32
22:00 "Челси" – "Краснодар"
Букмекеры: 1.30 – 6.00 – 10.50
Группа H
22:00 "Лейпциг" – "Манчестер Юнайтед"
Букмекеры: 2.34 – 3.85 – 2.91
22:00 "ПСЖ" – "Истанбул Башакшехир"
Букмекеры: 1.11 – 11.50 – 22.00
Смотрите, как "Динамо" играло с "Ференцварошем" в Будапеште
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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