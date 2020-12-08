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Арбитр назвал футболиста "негром". Матч "ПСЖ"- "Истанбул" в Лиге чемпионов прерван

8 декабря, 22:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поединок в Париже ознаменовался грандиозным скандалом

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" остановлен из-за того, что четвертый арбитр Себастьян Колтеску оскорбил игрока турецкого клуба на расовой почве. Указывая на темнокожего игрока, он сказал "тот негр". В знак солидарности другие игроки "Истанбула" покинули поле.

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Отметим, что перед этим был удален игрок "Истанбула" Демба Ба, начавший поединок с лавки запасных. Сенегальский футболист остался недоволен решением главного арбитра встречи выдать желтые карточки двум игрокам турецкого клуба, а также главному тренеру Окану Буруку.

Добавим, что "Истанбул" потерял все шансы на выход из группы, а "ПСЖ" претендует на путевку в 1/8 финала. В эти минуты проходит матч команд группы G "Динамо" – "Ференцварош" за место в Лиге Европы.

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
5
3
0
2
8
5
3
9
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П В П
2
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
5
3
0
2
13
7
6
9
Забитые 13
Пропущеные 7
Разница 6
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ЛейпцигЛейпцигЛей
5
3
0
2
8
10
-2
9
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ИстанбулИстанбулИст
5
1
0
4
6
13
-7
3
Забитые 6
Пропущеные 13
Разница -7
Результаты последних матчей: П П В П П

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Смотрите, как "Истанбул" играл с "Лейпцигом" в прошлом туре:

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расизм Лига чемпионов арбитр ПСЖ Истанбул Башакшехир

Источник: Сегодня|Спорт

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