Арбитр назвал футболиста "негром". Матч "ПСЖ"- "Истанбул" в Лиге чемпионов прерван

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" остановлен из-за того, что четвертый арбитр Себастьян Колтеску оскорбил игрока турецкого клуба на расовой почве. Указывая на темнокожего игрока, он сказал "тот негр". В знак солидарности другие игроки "Истанбула" покинули поле.

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Отметим, что перед этим был удален игрок "Истанбула" Демба Ба, начавший поединок с лавки запасных. Сенегальский футболист остался недоволен решением главного арбитра встречи выдать желтые карточки двум игрокам турецкого клуба, а также главному тренеру Окану Буруку.

Добавим, что "Истанбул" потерял все шансы на выход из группы, а "ПСЖ" претендует на путевку в 1/8 финала. В эти минуты проходит матч команд группы G "Динамо" – "Ференцварош" за место в Лиге Европы.

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Смотрите, как "Истанбул" играл с "Лейпцигом" в прошлом туре:

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