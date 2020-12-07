"Динамо" – "Ференцварош": Луческу готов сыграть против Реброва, если ему дадут бутсы

Во вторник вечером "Динамо" сыграет последний матч сезона 2020/2021 в элитном еврокубке. В дуэли с венгерским "Ференцварошем" украинская команда постарается добыть путевку в плей-офф Лиги Европы. А вот Йожеф Сабо будет болеть за "Ференцварош".

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Сегодня главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал журналистам о будущем поединке, найдя возможность и пошутить. Его слова приводит официальный сайт "бело-голубых".

О противостоянии с Сергеем Ребровым:

"Если мне успеют привезти бутсы из музея, то я завтра сыграю против Реброва. Мои бутсы – индивидуального пошива, в мое время не было таких бутс, как сейчас – мы сами себе шили обувь. Не смогу сыграть против него, потому что у меня нет бутс... У Реброва свой путь. Специалист, который добился успеха как главный, не может идти к кому-то вторым тренером. В дальнейшем он может прийти как главный тренер в "Динамо" или в другой топ-клуб".

О составах соперников:

"У "Ференцвароша" – достаточно расширенный состав, у него всего несколько венгров, а остальные 20 игроков – многонациональны. У соперника в этом плане шире выбор и больше вариантов для ведения игры. У нас же нет такой возможности для разнообразия – наш состав примерно известен".

О матчах с "Ювентусом" и "Барсой":

"Противостоять на равных великим командам мы пока не можем. Но нужно учитывать, что в матче с "Барселоной" отменили пенальти Пике на Буяльском, в матче с "Ювентусом" не поставили пенальти на Вербиче. В моменте со вторым голом, на мой взгляд, был фол на вратаре и "вне игры" у Роналду. Пока мы не обыграем большие клубы, не сделаем этот шаг, нас будут считать командой Лиги Европы. Очень важно, чтобы мы завтра победили и продолжали путь в еврокубках. Это нужно, чтобы нас уважали, чтобы наша команда росла".

Также Ребров высказался об ожиданиях от решающего матча с "Динамо".

О рецепте успеха:

"Нужно поменять отношение к делу во втором тайме. В Будапеште, ведя 2:0, мы начали больше играть индивидуально, часто теряли мяч вместо того, чтобы взаимодействовать командно. Этим дали преимущество "Ференцварошу", который им воспользовался и забил два мяча. Второй момент – нужно думать только о победе. Других вариантов быть не может. Не следует забывать, что "Ференцварош" – очень крепкая команда, не зря пробилась в Лигу чемпионов. С "Ференцварошем" мы примерно одинакового уровня".

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