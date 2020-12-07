"Интер" – "Шахтер": решающий матч Лиги чемпионов рассудит словенец, арестованный с наркоторговцами

Славко Винчич уже много раз пересекался с украинскими и итальянскими командами

Сегодня УЕФА опубликовал состав судейский бригад на матчи Лиги чемпионов шестого тура, которые пройдут в среду. Получили своего рефери и итальянский "Интер" и украинский "Шахтер". За путевку в плей-офф им поможет бороться 41-летний словенец Славко Винчич. Читайте также о том, что "Шахтер" в Лиге чемпионов – лучший среди клубов Восточной Европы.

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В мае этого года Винчич попал в неприятную историю в Боснии и Герцеговине, где был задержан полицией в доме с наркоторговцами, проститутками и арсеналом оружия. Как рассказал позже Славко, он случайно оказался в том месте, приняв приглашение на ужин вместе со своими бизнес-партнерами и назвав это самой большой своей ошибкой в жизни. После выяснения обстоятельств словенского арбитра отпустили, не применив к нему никакого наказания.

Год назад Винчич судил матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер", в котором в Англии зафиксировали ничью 1:1. Также с ним "горняки" уступали в 2017 году в Харькове в Лиге Европы "Сельте" (0:2), а "Динамо" в 2019-м в Лондоне – "Челси" (0:3). А "Интер" с этим рефери разошелся мировыми с испанским "Хетафе" (0:0 в 2020-м) и французским "Сент-Этьенном" в 2014-м (1:1).

На днях у "Шахтера" перед "Интером" травмировался нападающий, которому нет равных в праздновании голов.

Вспомним, как "Шахтер" в последнем матче в Лиге чемпионов обыгрывал "Реал":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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