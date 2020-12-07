Українська
$ 28,29
34,39

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Интер" – "Шахтер": решающий матч Лиги чемпионов рассудит словенец, арестованный с наркоторговцами

7 декабря, 17:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Славко Винчич уже много раз пересекался с украинскими и итальянскими командами

Сегодня УЕФА опубликовал состав судейский бригад на матчи Лиги чемпионов шестого тура, которые пройдут в среду. Получили своего рефери и итальянский "Интер" и украинский "Шахтер". За путевку в плей-офф им поможет бороться 41-летний словенец Славко Винчич. Читайте также о том, что "Шахтер" в Лиге чемпионов – лучший среди клубов Восточной Европы.

Реклама

В мае этого года Винчич попал в неприятную историю в Боснии и Герцеговине, где был задержан полицией в доме с наркоторговцами, проститутками и арсеналом оружия. Как рассказал позже Славко, он случайно оказался в том месте, приняв приглашение на ужин вместе со своими бизнес-партнерами и назвав это самой большой своей ошибкой в жизни. После выяснения обстоятельств словенского арбитра отпустили, не применив к нему никакого наказания.

Год назад Винчич судил матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер", в котором в Англии зафиксировали ничью 1:1. Также с ним "горняки" уступали в 2017 году в Харькове в Лиге Европы "Сельте" (0:2), а "Динамо" в 2019-м в Лондоне – "Челси" (0:3). А "Интер" с этим рефери разошелся мировыми с испанским "Хетафе" (0:0 в 2020-м) и французским "Сент-Этьенном" в 2014-м (1:1).

На днях у "Шахтера" перед "Интером" травмировался нападающий, которому нет равных в праздновании голов.

В тренде
Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

Вспомним, как "Шахтер" в последнем матче в Лиге чемпионов обыгрывал "Реал":

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Словения футбол Лига чемпионов судья Шахтер Донецк Интер Италия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу обвинил лично игрока
Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса"Лига чемпионов
Стало известно, кому в
Стало известно, кому в "Динамо" досталась футболка РоналдуЛига чемпионов
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)Футбол
"Шахтер" – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять