Луческу хотят переманить в "Ювентус"? Игроки "Динамо" слишком молоды для туринцев

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло пошутил в ответ на вопрос, кого из "Динамо" хотел бы переманить в свою команду. Оказалось, что самым желанным приобретением стал бы румынский наставник киевлян Мирча Луческу. Напомним, что в пятом туре Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил "Динамо" – 3:0.

"Кого бы переманил в "Ювентус"? Луческу. А если говорить об игроках, то все они молодые, хоть и выступают за свою национальную сборную. Особо выделяется молодая линия защиты. Я высоко ценю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. А Луческу взял бы себе в ассистенты, только так", – цитирует Пирло "Великий футбол".

Реклама

Пирло и Луческу / Фото: Reuters

Напомним, что румынский наставник тренировал Пирло в 90-х в итальянской "Брешии". Ранее Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса". Чемпион мира (U20) Денис Попов пообещал сделать выводы.

Мы также писали, что соперник "Динамо" показал худший старт за 10 лет, а Пирло получил необычную награду.

Реклама

Смотрите, как "Ювентус" переиграл "Динамо"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама