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Луческу хотят переманить в "Ювентус"? Игроки "Динамо" слишком молоды для туринцев

7 декабря, 12:13

Елена Павлова Елена Павлова

Главный тренер итальянского гранда Андреа Пирло когда-то был подопечным румынского специалиста

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло пошутил в ответ на вопрос, кого из "Динамо" хотел бы переманить в свою команду. Оказалось, что самым желанным приобретением стал бы румынский наставник киевлян Мирча Луческу. Напомним, что в пятом туре Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил "Динамо" – 3:0.

"Кого бы переманил в "Ювентус"? Луческу. А если говорить об игроках, то все они молодые, хоть и выступают за свою национальную сборную. Особо выделяется молодая линия защиты. Я высоко ценю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. А Луческу взял бы себе в ассистенты, только так", – цитирует Пирло "Великий футбол".

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Пирло и Луческу

Пирло и Луческу / Фото: Reuters

Напомним, что румынский наставник тренировал Пирло в 90-х в итальянской "Брешии". Ранее Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса". Чемпион мира (U20) Денис Попов пообещал сделать выводы.

Мы также писали, что соперник "Динамо" показал худший старт за 10 лет, а Пирло получил необычную награду.

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Смотрите, как "Ювентус" переиграл "Динамо"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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тренер Лига чемпионов Динамо Киев Мирча Луческу Ювентус Турин Андреа Пирло
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