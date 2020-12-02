Видео голов и обзор матча "Ювентус" – "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевляне на чужом поле сражаются против Роналду и компании

Сегодня в Турине "Ювентус" и "Динамо" встречались в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Мы проводили онлайн матча "Ювентус" – "Динамо" с подробным описанием всех ключевых моментов. Ниже приводим видео голов и обзор матча.

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Дважды в начале первого тайма Бущан спасал свою команду после ударов Мораты и Маккени, однако на 21-й минуте даже он оказался бессильным после удара головой в исполнении Федерико Кьезы. Сын знаменитого итальянского футболиста забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Динамо" и "Ювентус" играли в Киеве

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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