Видео голов и обзор матча "Ювентус" – "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня в Турине "Ювентус" и "Динамо" встречались в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Мы проводили онлайн матча "Ювентус" – "Динамо" с подробным описанием всех ключевых моментов. Ниже приводим видео голов и обзор матча.
Дважды в начале первого тайма Бущан спасал свою команду после ударов Мораты и Маккени, однако на 21-й минуте даже он оказался бессильным после удара головой в исполнении Федерико Кьезы. Сын знаменитого итальянского футболиста забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.
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