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Видео голов и обзор матча "Ювентус" – "Динамо" в Лиге чемпионов

2 декабря, 22:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

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Сегодня в Турине "Ювентус" и "Динамо" встречались в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Мы проводили онлайн матча "Ювентус" – "Динамо" с подробным описанием всех ключевых моментов. Ниже приводим видео голов и обзор матча.

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Дважды в начале первого тайма Бущан спасал свою команду после ударов Мораты и Маккени, однако на 21-й минуте даже он оказался бессильным после удара головой в исполнении Федерико Кьезы. Сын знаменитого итальянского футболиста забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
4
0
0
13
2
11
12
Забитые 13
Пропущеные 2
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
4
3
0
1
8
4
4
9
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В
3
ДинамоДинамоДин
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
4
0
1
3
5
13
-8
1
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

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Источник: Сегодня|Спорт

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