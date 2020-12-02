"Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ": онлайн матча грандов в Лиге чемпионов

Стартовый свисток прозвучит в Англии в 22:00 по киевскому времени

Сегодня еще восемь матчей Лиги чемпионов закрывают программу пятого тура групповой стадии. Узнавайте расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов. После четырех туров еще не известен ни один участник плей-офф от квартета Н. Центральным матчем всего дня называют дуэль английского "Манчестер Юнайтед" и французского "Пари Сен-Жермен". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с "Олд Траффорд" с оперативными комментариями, фотографиями и видео интересных моментов.

"МЮ" – "ПСЖ"

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Кто за что борется. "МЮ" лидирует в группе, выиграв три матча из четырех. Однако осечка с "Истанбулом" в Турции не позволила парням Уле-Гуннара Сульшера досрочно решить вопрос с выходом в плей-офф и переключиться на проблемы в Англии. Теперь придется биться за очки с финалистом Лиги чемпионов-2020. Парижанам также отступать некуда: в спину дышит "Лейпциг", который наверняка не проиграет чемпиону Турции.

Прогнозы. Букмекерские конторы небольшое предпочтение отдают лидеру чемпионата Франции. На "ПСЖ" можно поставить с коэффициентом 2.45, на "МЮ" – 2.85, на ничью – 3.60. Соперники забьют, скорее всего, три мяча, но самым популярным является счет 1:1 (коэф. – 8.10). У хозяев наибольшую угрозу ждут от Рэшфорда, забившего уже пять мячей в ЛЧ, и Кавани, у гостей – традиционно от Неймара и Мбаппе.

Где смотреть. Прямую трансляцию на украинском ТВ канал "Футбол 3" начнет в 21:50. В четверг встречу покажут в повторе на том же телеканале в 9:45 и 17:30. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Вспомним, как "ПСЖ" уступил "Баварии" в финале Лиги чемпионов в августе:

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