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Одним абзацем. Что нужно "Динамо" в последнем туре Лиги чемпионов

3 декабря, 00:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главный матч года для "Динамо" состоится через неделю в Киеве

"Динамо" проиграло "Ювентусу" (0:3) в пятом туре Лиги чемпионов, однако этот матч по сути не имел для киевлян турнирного значения. Главный поединок евросезона команда Луческу проведет через неделю в Киеве против "Ференцвароша", в котором определится обладатель путевки в 1/16 финала Лиги Европы. Какой результат устроит вице-чемпиона Украины? Учитывая, что в Будапеште команды расписали боевую ничью 2:2, дома "Динамо" устроит ничья 0:0, 1:1 или даже 2:2, ведь на данный момент украинский клуб имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Но лучше не доводить до валидольной концовки и обыгрывать команду Сергея Реброва – к трем баллам это добавит еще и 2,7 млн евро призовых.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

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Лига чемпионов Динамо Киев Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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