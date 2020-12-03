Одним абзацем. Что нужно "Динамо" в последнем туре Лиги чемпионов

Главный матч года для "Динамо" состоится через неделю в Киеве

"Динамо" проиграло "Ювентусу" (0:3) в пятом туре Лиги чемпионов, однако этот матч по сути не имел для киевлян турнирного значения. Главный поединок евросезона команда Луческу проведет через неделю в Киеве против "Ференцвароша", в котором определится обладатель путевки в 1/16 финала Лиги Европы. Какой результат устроит вице-чемпиона Украины? Учитывая, что в Будапеште команды расписали боевую ничью 2:2, дома "Динамо" устроит ничья 0:0, 1:1 или даже 2:2, ведь на данный момент украинский клуб имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Но лучше не доводить до валидольной концовки и обыгрывать команду Сергея Реброва – к трем баллам это добавит еще и 2,7 млн евро призовых.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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