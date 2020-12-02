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"Ференцварош" – "Барселона": онлайн матча соперников "Динамо" в Лиге чемпионов

Среда, 2 декабря

Ференцварош

22:00

Барселона

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В среду проходят еще восемь поединков пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них, в Италии, играет украинская команда. Читайте онлайн "Ювентус" – "Динамо". В Будапеште же в 22:00 встречаются венгерский "Ференварош" и испанская "Барселона". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию игры на арене имени Ференца Пушкаша с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

"Ференцварош" – "Барселона"

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Турнирные расклады. Соперники решают диаметрально противоположные задачи. Подопечные украинского тренера Сергея Реброва набираются опыта и готовятся к решающему поединку с "Динамо" за плей-офф Лиги Европы. Пока что у них, как и у киевлян, по одному очку.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
4
0
0
13
2
11
12
Забитые 13
Пропущеные 2
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
4
3
0
1
8
4
4
9
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В
3
ДинамоДинамоДин
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
4
0
1
3
5
13
-8
1
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Каталонцы уже обеспечили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и попытаются обойти "Юве" в борьбе за первую строчку в квартете.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитом, естественно, считают "Барсу", хотя и не таким большим, как ожидалось. Коэффициент на победу гостей – 1.55, на хозяев – 6.10, на ничью – 4.50. В поединке ожидается три гола, а самые вероятные счета – 0:2 и 1:2 (коэф. – 8.30).

Где смотреть. В Украине матч можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV. А самые интересные моменти встречи покажут в программе "Лига чемпионов. ONLINE", которая начнется на канале "Футбол 1" в 21:50.

Вчера Ребров пришел на пресс-конференцию, несмотря на слухи о заражении COVID.

Вспомним, как "Барса" разгромила "Ференцварош" в первом туре:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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