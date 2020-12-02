"Ференцварош" – "Барселона": онлайн матча соперников "Динамо" в Лиге чемпионов

В среду проходят еще восемь поединков пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них, в Италии, играет украинская команда. Читайте онлайн "Ювентус" – "Динамо". В Будапеште же в 22:00 встречаются венгерский "Ференварош" и испанская "Барселона". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию игры на арене имени Ференца Пушкаша с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

"Ференцварош" – "Барселона"

Реклама

Турнирные расклады. Соперники решают диаметрально противоположные задачи. Подопечные украинского тренера Сергея Реброва набираются опыта и готовятся к решающему поединку с "Динамо" за плей-офф Лиги Европы. Пока что у них, как и у киевлян, по одному очку.

Каталонцы уже обеспечили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и попытаются обойти "Юве" в борьбе за первую строчку в квартете.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитом, естественно, считают "Барсу", хотя и не таким большим, как ожидалось. Коэффициент на победу гостей – 1.55, на хозяев – 6.10, на ничью – 4.50. В поединке ожидается три гола, а самые вероятные счета – 0:2 и 1:2 (коэф. – 8.30).

Где смотреть. В Украине матч можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV. А самые интересные моменти встречи покажут в программе "Лига чемпионов. ONLINE", которая начнется на канале "Футбол 1" в 21:50.

Вчера Ребров пришел на пресс-конференцию, несмотря на слухи о заражении COVID.

Вспомним, как "Барса" разгромила "Ференцварош" в первом туре:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама