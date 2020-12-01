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Сергей Ребров явился на пресс-конференцию, несмотря на слухи о заражении COVID

1 декабря, 20:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

В случае заражения украинский тренер пропускал бы оставшиеся матчи Лиги чемпионов

Украинский тренер Сергей Ребров избежал заражения коронавирусом. Накануне венгерские и испанские СМИ сообщили, что наставник "Ференцвароша" испытывает симптомы простудного заболевания, поэтому клубные врачи заподозрили, что у тренера COVID. Ребров сдал тест и вынужден был изолироваться от команды.

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Тем не менее, сегодня Ребров появился на предматчевой пресс- конференции накануне встречи с "Барселоной" в Лиге чемпионов, развеяв слухи о своем инфицировании. Тем не менее, с журналистами коуч общался с защитной маской на лице, как и его подопечный Сомалиа.

Отметим, что журналисты не спрашивали Реброва о его самочувствии, также нет ни слова о состоянии тренера на официальном сайте "фради".

/ Фото: ФК "Ференцварош"

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Добавим, что ключевым матчем для "Ференцвароша" в текущей Лиге чемпионов станет поединок против "Динамо" в Киеве. В очном противостоянии команды определят обладателя путевки в Лигу Европы.

Смотрите, как "Ференцварош" играл с "Ювентусом":

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Лига чемпионов Сергей Ребров Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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