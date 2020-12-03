Луческу лично обвинил игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса"

После поражения от "Ювентуса" со счетом 0:3 защитнику "Динамо" Денису Попову досталось от главного тренера киевлян Мирчи Луческу. Румынский наставник обвинил чемпиона мира (U20) в том, что по его вине украинский клуб пропустил в Турине два мяча.

"Мистер сказал выйти на матч против "Ювентуса" без давления, потому что и правда с "Ференцварошем" будет финал. Призвал сыграть в свой футбол, показать лучшие качества. Но у нас это не получилось. После игры тренер сказал, что моих два мяча. Сделаю выводы и буду исправлять это", – поведал в комментарии "Футбол News" Денис Попов

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"Ювентус" – "Динамо" / Фото: Reuters

Ранее, комментируя поражение от "Ювентуса", Луческу отметил: "Во втором тайме мы контролировали ситуацию, но потом произошла одна ошибка – Попов неправильно ввел мяч, допустив обрезку – и сразу последовала контратака "Ювентуса", которая завершилась голом. Таких ошибок не должно быть, нельзя нарушать принципы игры!".

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Добавим, что в последнем туре Лиги чемпионов 8 декабря решится судьба третьего места в группе и путевки в 1/16 Лиги Европы. "Динамо" в Киеве устроит победа над "Ференцварошем", а также ничья 0:0, 1:1 или 2:2.

Обзор матча "Ювентус" – "Динамо" (3:0)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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