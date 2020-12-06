Йожеф Сабо: "В матче "Динамо" – "Ференцварош" буду болеть за венгров"

Симпатии экс-тренера динамовцев на стороне гостей, потому что их возглавляет его воспитанник Ребров

Экс-тренер "Динамо" 80-летний украинец Йожеф Сабо заявил, что в матче киевлян с венгерским "Ференцварошем" 8 декабря на НСК "Олимпийский" будет болеть за гостей. По словам специалиста, это связано с тем, что команду из Будапешта возглавляет его воспитанник Сергей Ребров.

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"Не скрывал и не скрываю, мне не стыдно, что буду болеть за команду своего воспитанника Сергея Реброва. Также болею за Шевченко. Хочу, чтобы у них все получалось. Мне звонили с телевидения и газет Будапешта. Сказал им, что буду болеть в этом матче за Сергея Реброва, что, к большому сожалению, динамовцы сейчас выглядят намного лучше физически и психологически. В сравнении с прошлыми сезонами, киевляне впечатляют. Шансов у них больше"

"У "Ференцвароша" слабые центральные защитники"

"Думаю, динамовцы начнут матч очень осторожно и аккуратно. Мирча Луческу будет ждать ошибку соперника, чтобы забить и доигрывать игру", – цитирует Йожефа Сабо 1927.kiev.ua

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

Отметим, что у Йожефа Сабо – венгерские корни. Он родился в Ужгороде в 1940 году и закончил венгерскую школу.

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Добавим, что для того, чтобы занять третье место в своей группе Лиги чемпионов и получить путевку в 1/16 Лиги Европы, "Динамо" 8 декабря нужно победить"Ференцварош" либо сыграть с ним вничью – 0:0, 1:1 или 2:2.

Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" сыграли 2:2 в Будапеште

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