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Йожеф Сабо: "В матче "Динамо" – "Ференцварош" буду болеть за венгров"

6 декабря, 17:37

Олег Люлька Олег Люлька

Симпатии экс-тренера динамовцев на стороне гостей, потому что их возглавляет его воспитанник Ребров

Экс-тренер "Динамо" 80-летний украинец Йожеф Сабо заявил, что в матче киевлян с венгерским "Ференцварошем" 8 декабря на НСК "Олимпийский" будет болеть за гостей. По словам специалиста, это связано с тем, что команду из Будапешта возглавляет его воспитанник Сергей Ребров.

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"Не скрывал и не скрываю, мне не стыдно, что буду болеть за команду своего воспитанника Сергея Реброва. Также болею за Шевченко. Хочу, чтобы у них все получалось. Мне звонили с телевидения и газет Будапешта. Сказал им, что буду болеть в этом матче за Сергея Реброва, что, к большому сожалению, динамовцы сейчас выглядят намного лучше физически и психологически. В сравнении с прошлыми сезонами, киевляне впечатляют. Шансов у них больше"

"У "Ференцвароша" слабые центральные защитники"

"Думаю, динамовцы начнут матч очень осторожно и аккуратно. Мирча Луческу будет ждать ошибку соперника, чтобы забить и доигрывать игру", – цитирует Йожефа Сабо 1927.kiev.ua

Йожеф Сабо

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

Отметим, что у Йожефа Сабо – венгерские корни. Он родился в Ужгороде в 1940 году и закончил венгерскую школу.

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Добавим, что для того, чтобы занять третье место в своей группе Лиги чемпионов и получить путевку в 1/16 Лиги Европы, "Динамо" 8 декабря нужно победить"Ференцварош" либо сыграть с ним вничью – 0:0, 1:1 или 2:2.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
5
5
0
0
16
2
14
15
Забитые 16
Пропущеные 2
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
5
4
0
1
11
4
7
12
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
5
0
1
4
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Смотрите, как "Ференцварош" и "Динамо" сыграли 2:2 в Будапеште

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