Одним абзацем. Что ждет "Динамо" в Лиге Европы

"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Ференцварош" дома и завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка турнира состоится 14 декабря в Ньоне, а матчи пройдут уже в феврале следующего года. Что же ждет киевлян в Лиге Европы? В первую очередь, все будет зависеть от жеребьевки. Согласно регламенту, в число сеяных попадают 12 победителей групп ЛЕ и четыре команды с наивысшим рейтингом, вылетевшие из ЛЧ. "Динамо" набрало всего четыре очка и не сможет попасть в первую корзину. Окончательный состав корзин определится в четверг. При худшем раскладе динамовцы могут получить в соперники такие команды, как "Рома", "Арсенал" или "Вильярреал", занявшие первые места в ЛЕ, или "Манчестер Юнайтед" – из ЛЧ. В любом случае "Динамо" будет проводить первый матч 1/16 финала дома.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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