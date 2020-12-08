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"Динамо" обыграло "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы. Ребров покидает еврокубки

8 декабря, 23:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Единственную победу на групповом этапе киевлянам принес гол Дениса Попова

Киевское "Динамо" встречалось с венгерским "Ференцварошем" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Мы проводили онлайн матча "Динамо" – "Ференцварош" с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

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На кону поединка стояла путевка в 1/16 финала Лиги Европы, потому лишний раз рисковать никто не собирался. Тем более, в первом тайме. Настораживало лишь то, что "Ференцварош" больше владел мячом. Это говорило о том, что Ребров приехал в Киев за победой. Правда, территориальное преимущество гостей не воплощалось в забитые мячи. За первые 45 минут команды на двоих нанесли пять ударов, но ни одного – в створ ворот.

После перерыва игра продолжилась в таком же ключе, однако команды добавили в точности, что сразу же принесло свои плоды. На 60-й минуте киевляне заработали штрафной удар недалеко от чужих ворот. Де Пена сделал навес в штрафную, а там Денис Попов головой протолкнул мяч в ворота венгров, опередив украинца из "Ференцвароша" Игоря Харатина.

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После забитого мяча киевляне грамотно сыграли и практически ничего не позволили создать сопернику в атаке. "Динамо" одержало первую победу в текущей Лиге чемпионов и вместе с ней путевку в плей-офф Лиги Европы. Своего следующего соперника в еврокубках киевляне узнают 14 декабря.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЮвентусЮвентусЮве
6
5
0
1
14
4
10
15
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В В В П
2
БарселонаБарселонаБар
6
5
0
1
16
5
11
15
Забитые 16
Пропущеные 5
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
3
ДинамоДинамоДин
6
1
1
4
4
13
-9
4
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: В П П П Н
4
ФеренцварошФеренцварошФер
6
0
1
5
5
17
-12
1
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П Н

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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