"Динамо" обыграло "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы. Ребров покидает еврокубки

Киевское "Динамо" встречалось с венгерским "Ференцварошем" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Мы проводили онлайн матча "Динамо" – "Ференцварош" с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

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На кону поединка стояла путевка в 1/16 финала Лиги Европы, потому лишний раз рисковать никто не собирался. Тем более, в первом тайме. Настораживало лишь то, что "Ференцварош" больше владел мячом. Это говорило о том, что Ребров приехал в Киев за победой. Правда, территориальное преимущество гостей не воплощалось в забитые мячи. За первые 45 минут команды на двоих нанесли пять ударов, но ни одного – в створ ворот.

После перерыва игра продолжилась в таком же ключе, однако команды добавили в точности, что сразу же принесло свои плоды. На 60-й минуте киевляне заработали штрафной удар недалеко от чужих ворот. Де Пена сделал навес в штрафную, а там Денис Попов головой протолкнул мяч в ворота венгров, опередив украинца из "Ференцвароша" Игоря Харатина.

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После забитого мяча киевляне грамотно сыграли и практически ничего не позволили создать сопернику в атаке. "Динамо" одержало первую победу в текущей Лиге чемпионов и вместе с ней путевку в плей-офф Лиги Европы. Своего следующего соперника в еврокубках киевляне узнают 14 декабря.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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