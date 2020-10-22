Беседин поговорил с Луческу после допинга

В этом году Артем "Динамо" не поможет. Но Мирча дал понять, что в 2021-м рассчитывает на него

Форвард "Динамо" Артем Беседин, приступивший к тренировкам с киевской командой под занавес своей допинг-дисквалификации, рассказал о разговоре, который у него произошел с наставником "бело-синих" Мирчей Луческу.

"Да, я с разговаривал с Мирчей Луческу. Он дал понять, что ждет меня в команде, рассчитывает на меня. Для меня это самое главное, мне этих слов вполне достаточно. Остается только работать, становиться лучше и ждать своего времени", – заявил Артем Беседин

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Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"До этого я работал индивидуально, с Виталием Мандзюком, практически каждый день. Мы хорошо подготовились, сделали практически все возможное, чтобы я подошел к возвращению в футбол в неплохом состоянии. Но, конечно, тренировки с командой – это совсем другое, чувствуешь совсем иной ритм. Взять то же удержание мяча. Понадобится время, чтобы привыкнуть к таким нагрузкам. Но мне спешить некуда, все будет нормально", – цитирует Беседина официальный сайт "Динамо"

Напомним, что некогда основной нападающий "Динамо" Беседин провалил допинг-тест в ноябре прошлого года после матча с "Мальме" в Лиге Европы и был дисквалифицирован до 19 декабря 2020 года. Следовательно, в этом году он не сыграет. Тем не менее, в соответствии с регламентом, 24-летний форвард смог возобновить тренировки с командой за два месяца до истечения наказания.

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Ранее мы рассказывали, что динамовец Беседин жестко наехал на врача, по вине которого погорел на допинге. "Их просто нельзя подпускать к команде. Этот человек забрал у меня год", – негодует нападающий "Динамо".

Во время дисквалификации Беседин поддерживал форму, играя за ветеранскую команду. Там Артем был замечен в компании Ващука, Шевчука, Мандзюка, Белика и других звезд. Условиями дисквалификации это не запрещено.

Смотрите, как Беседин забивал до дисквалификации

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